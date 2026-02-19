Temporal en Entre Ríos: buscan a una madre y su hija arrastradas por la crecida de un arroyo

Se trata de Patricia Mena (35) y su hija Chiara Barrios (10), quienes desaparecieron luego de que la precaria vivienda en la que residían, ubicada en la zona de calles Blas Parera, Churruarín y Almirante Brown, fuera destruida por una violenta correntada.

El padre de la familia y otros dos hijos lograron ser rescatados y se encuentran fuera de peligro.

Refuerzan el operativo con buzos tácticos

El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, confirmó que este jueves por la mañana se sumaron buzos tácticos al rastrillaje para reforzar la búsqueda en el arroyo.

“Estamos buscándolas con vida”, expresó el funcionario en declaraciones a Canal 9 Litoral, sin aventurar pronósticos pero remarcando que los esfuerzos se mantienen activos y coordinados.

González explicó que los buzos no solo trabajan en tareas de inmersión, sino que también cuentan con equipamiento que les permite operar con flotabilidad en un cauce que se encuentra extremadamente caudaloso.

Además, pidió a la población que no intente intervenir por cuenta propia. “Le pedimos a la gente que no se meta al arroyo, que si ve algo llame a la Policía”, advirtió, al señalar que el nivel del agua representa un alto riesgo.

“Estamos desesperados”

En el lugar también se encuentra Sandro, hermano de Patricia, quien sigue de cerca el operativo. Visiblemente conmocionado, expresó: “Las estamos buscando, estamos desesperados”.

El familiar también llevó algo de tranquilidad respecto a los menores, ya que en un primer momento se había informado que tres niños habían sido arrastrados por la corriente. “Mis sobrinos están bien”, aclaró.

Con los menores a salvo, la búsqueda se concentra ahora en dar con Patricia y su hija, y en esclarecer si una segunda persona pudo haber estado junto a ellas al momento de la crecida.

Horas clave

En la zona se vive un clima de profunda angustia mientras efectivos de la Policía, Bomberos y Defensa Civil despliegan un intenso rastrillaje a lo largo del cauce y las márgenes del arroyo Las Viejas.

Las autoridades consideran que se trata de horas decisivas en un operativo que mantiene en vilo a toda la comunidad paranaense, en medio de un temporal que ya dejó severas consecuencias en distintos puntos de la provincia.