Temporal en Feliciano: cayeron hasta 120 milímetros de lluvia y hubo familias evacuadas

Según datos brindados por la Jefatura Departamental Feliciano, hasta las 6 de la mañana se habían acumulado 130 milímetros en el casco urbano, mientras que en sectores rurales los registros fueron parciales debido a que varias dependencias se encontraban sin servicio de internet y sin suministro eléctrico.

El relevamiento oficial de precipitaciones indicó los siguientes valores:

911 – Ciudad: 120 mm

Destacamento N°50 Puente de Hierro: 86 mm

Destacamento N°53 Rincón de Mesa: 35 mm

Destacamento N°6 Paso Bravo: 35 mm

Comisaría N°4 Basualdo: 40 mm

Destacamento N°56 San Pedro: sin datos

Además, con el correr de las horas se confirmó que el total acumulado en algunos sectores alcanzó los 130 milímetros, producto de una lluvia torrencial que comenzó alrededor de las 23:20 del domingo, con picos de hasta 85 mm en solo 40 minutos.

Familias evacuadas por el desborde del arroyo Coronel

Como consecuencia del fuerte temporal, cuatro familias resultaron directamente afectadas por anegamientos, especialmente en viviendas ubicadas en las inmediaciones del arroyo Coronel, que se desbordó por la magnitud de las precipitaciones.

Efectivos de Bomberos Voluntarios y del Comando Radioeléctrico de la Jefatura Feliciano asistieron a los damnificados. En tres de las viviendas afectadas, dos familias optaron por permanecer en el lugar, recibiendo ayuda, mientras que un hombre que vivía solo fue retirado por un familiar y trasladado a una zona segura.

En otro de los casos más delicados, una vivienda se inundó completamente y allí residían un padre junto a sus cuatro hijas menores de edad, quienes debieron ser evacuadas y trasladadas al domicilio materno. De manera preventiva, las niñas fueron evaluadas en el Hospital Francisco Ramírez, sin que se informaran complicaciones de salud.

Sin daños estructurales graves

Desde las autoridades se indicó que, pese a la magnitud del fenómeno, no se registraron voladuras de techos, caída de árboles ni postes, por lo que no hubo daños estructurales de mayor gravedad.

Las autoridades locales continúan monitoreando la situación, mientras se avanza con el relevamiento completo de los sectores rurales y la asistencia a los vecinos afectados por este nuevo episodio climático que volvió a poner en alerta a la comunidad del norte entrerriano.

Con datos policía Feliciano

Foto: Realidad Regional