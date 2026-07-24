Temporal: La Provincia asistió a Concordia y La Criolla

El Gobierno de Entre Ríos desplegó un operativo de asistencia para acompañar a las familias damnificadas por el fuerte temporal que azotó el pasado sábado a las localidades de Concordia y La Criolla, donde los fuertes vientos y las intensas lluvias provocaron importantes daños en viviendas, infraestructura y servicios.

Desde las primeras horas posteriores al fenómeno climático, la Provincia activó un trabajo conjunto con los municipios afectados para atender la emergencia y coordinar la asistencia a los vecinos.

Del operativo participaron la Policía de Entre Ríos, la Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, Enersa, cooperativas eléctricas, el Ministerio de Desarrollo Humano y los gobiernos locales, con el objetivo de evaluar los daños, restablecer los servicios esenciales y brindar una rápida respuesta a las familias afectadas.

Asistencia para las familias damnificadas

En el marco de este operativo, los Ministerios de Gobierno y Trabajo y de Desarrollo Humano mantuvieron contacto permanente con las autoridades municipales de Concordia y La Criolla para monitorear la evolución de la situación y coordinar el envío de ayuda.

La asistencia provincial fue organizada en función de los relevamientos realizados por cada municipio e incluyó módulos alimentarios, frazadas, indumentaria y materiales destinados a la reparación de viviendas, con el propósito de atender las necesidades más urgentes de las familias.

En La Criolla, la ayuda estuvo enfocada especialmente en los hogares que sufrieron pérdidas totales o parciales como consecuencia del temporal, mientras que en Concordia el operativo se coordinó con el municipio para reforzar la asistencia en los barrios más afectados, donde cientos de familias necesitaron acompañamiento tras las intensas precipitaciones.

Continuará el acompañamiento

Desde el Gobierno provincial señalaron que el trabajo conjunto con los municipios continuará mientras avance el relevamiento definitivo de los daños y persistan las necesidades derivadas de la emergencia.

El objetivo, indicaron, es garantizar respuestas rápidas, acompañar a las comunidades afectadas y avanzar en la recuperación de las viviendas y de los servicios esenciales afectados por el fuerte temporal que golpeó a la región.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas