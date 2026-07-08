«Tenía hambre»: el video que mostró la otra cara de los festejos en Concordia

El protagonista fue un hombre de edad avanzada que, mientras la ciudad celebraba el triunfo argentino, se acercó a un vecino para confesarle que tenía hambre. Sin pensarlo dos veces, el concordiense decidió invitarlo a comer un tostado en un local gastronómico del centro, un gesto solidario que quedó registrado en un video y que rápidamente se multiplicó en las redes sociales.

Más allá de la sencilla comida compartida, las palabras del adulto mayor reflejaron la difícil realidad que atraviesan muchas personas de la tercera edad que, con ingresos insuficientes, deben salir a pedir ayuda para poder alimentarse.

«Lo hice para generar conciencia»

Quien registró la escena fue Haroldo Luibici, quien luego explicó a 7Paginas que su intención nunca fue exponer al hombre, sino generar una reflexión en la comunidad.

«Muchas veces gastamos plata en cualquier cosa y cuando una persona nos pide para comer no somos solidarios», expresó.

Para Haroldo, el video representa una realidad que muchas veces pasa desapercibida.

«El hambre no perdona ni cuando estamos felices por lo que hizo nuestra Selección. La gente no te miente cuando te pide algo para comer», reflexionó.

La otra cara de los festejos

Mientras miles de personas celebraban en las calles de Concordia la clasificación argentina, la imagen del abuelo emocionado por poder comer un tostado mostró el contraste entre la alegría colectiva y las dificultades que atraviesan numerosos vecinos.

«Son muchas personas que, por diferentes circunstancias de la vida, hoy en la tercera edad tienen que salir a pedir un pedazo de pan porque lo que cobran no les alcanza», sostuvo Luibici.

El vecino consideró que la situación interpela a toda la sociedad y llamó a recuperar la solidaridad con quienes más lo necesitan.

«Cuando una persona pide algo para comer, muchas veces lo hace porque realmente tiene hambre. Tenemos que ser más solidarios y ayudar cuando está a nuestro alcance», concluyó.

El video, que en pocas horas fue compartido por numerosos usuarios, no solo emocionó por el gesto de solidaridad de un vecino hacia un adulto mayor, sino que también volvió a poner en primer plano una problemática social que afecta a muchas personas mayores de Concordia, quienes enfrentan serias dificultades para cubrir sus necesidades básicas y, en algunos casos, dependen de la ayuda de otros para poder llevar un plato de comida a su mesa.

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