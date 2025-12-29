Tenía prisión domiciliaria y lo detuvieron mientras paseaba con su pareja por la costanera de Concordia

Según se informó, los efectivos fueron alertados por un funcionario policial franco de servicio, quien advirtió que Brandon Olivetti se encontraba circulando por la zona costera a bordo de una motocicleta Honda Tornado, acompañado por María de los Ángeles Sánchez, pese a que debía permanecer en su domicilio cumpliendo una disposición judicial.

Ante esta situación, se desplegó un operativo coordinado. Mientras un móvil policial recorrió la zona de la Costanera en busca del individuo, otro móvil a cargo del segundo jefe de la dependencia, Nicolás Rodríguez, se dirigió al domicilio donde Olivetti debía cumplir la prisión domiciliaria, sin obtener respuesta.

Minutos más tarde, el personal policial observó que por calle Perú, circulando en contramano, lo hacía María de los Ángeles Sánchez a bordo de la motocicleta Honda Tornado, dirigiéndose hacia la vivienda. El rodado fue retenido por falta de documentación, confirmándose que la mujer había estado en la Costanera junto a su pareja.

Con esa información, se realizó una recorrida por las inmediaciones, logrando localizar a Brandon Brian Joel Olivetti, quien se encontraba agazapado y escondido en la esquina de calles Perú y Gaucho Rivero. El sujeto fue reducido, detenido y trasladado a la Jefatura Departamental.

En el lugar también se hizo presente el hermano de Sánchez, a bordo de una motocicleta Honda Wave 110 cc, sin casco protector, la cual fue formalmente retenida.

Cabe recordar que Olivetti y Sánchez fueron condenados en marzo de 2024 a tres años de prisión condicional, tras haber sido detenidos en noviembre de 2023 en el marco de una causa por narcomenudeo, como resultado de una investigación llevada adelante por el entonces jefe de la División Toxicología, Pablo Preisz Casas.

Asimismo, en junio de ese mismo año, Olivetti fue nuevamente detenido en una vivienda ubicada en Cortada 49, entre Gregoria Pérez y Guarumba, donde se le secuestraron dosis de cocaína listas para la venta, motivo por el cual la Justicia dispuso que cumpliera prisión domiciliaria, medida que terminó incumpliendo en la jornada de este domingo.

Fuente: Concordia Policiales