Tenían hasta una plantación de marihuana en una vivienda de Concordia: dos delincuentes detenidos

En la jornada de este lunes, funcionarios de la Comisaría Décima llevaron adelante un procedimiento que incluyó la ejecución simultánea de cinco órdenes de allanamiento, en el marco de una causa que se encuentra en etapa de investigación. Los operativos se concretaron en distintos domicilios ubicados en la zona este de la ciudad y arrojaron resultados positivos.

Durante las diligencias, el personal policial logró el secuestro de una motocicleta Guerrero GT 70 que presentaba pedido de secuestro desde el 29 de marzo de 2025. Asimismo, se incautaron 28 plantas de cannabis sativa que eran cultivadas en una de las viviendas, 14 envoltorios con cocaína, la suma de 432.800 pesos en efectivo, dos cartuchos calibre .22 y un rifle de aire comprimido.

Como resultado del procedimiento, un hombre y una mujer fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia, imputados por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.