Tensión en Colon, Sujeto estuvo atrincherado ocho horas con un arma de fuego

Desde la policia departamental Concordia se informó a 7Paginas, que el episodio comenzó cerca de las 20 horas del viernes, en una casa ubicada en la intersección de calle Bromatti y Paysandú. Ante la gravedad de la situación, desde la Jefatura Departamental Colón solicitaron la colaboración del grupo de élite de la Policía de Concordia, especializado en procedimientos de alto riesgo.

Una vez en el lugar, los efectivos fueron puestos en conocimiento de los detalles del caso: el sujeto permanecía encerrado en su habitación con un revólver en su poder, rehusándose a entregarse y advirtiendo que abriría fuego si alguien intentaba ingresar.

Tras varias horas de negociación infructuosa, y ante la persistencia del peligro, el grupo táctico elaboró un plan de ingreso controlado. Cerca de la madrugada, se decidió irrumpir en la vivienda.

Con el uso de un ariete, los agentes lograron abrir la puerta de la habitación y encontraron al hombre de pie junto a la cama, empuñando el arma en su mano derecha. Gracias al rápido y preciso accionar de los operadores, el individuo fue reducido sin llegar a efectuar disparos.

El sospechoso fue desarmado, esposado y trasladado al living de la vivienda, donde fue entregado a las autoridades competentes para continuar con las diligencias de rigor.

Afortunadamente, no hubo personas lesionadas durante el procedimiento, que se extendió por más de ocho horas y mantuvo en vilo a todo el vecindario.

La eficaz intervención del grupo táctico de Concordia fue clave para resolver una situación de alto riesgo sin víctimas ni heridos.

