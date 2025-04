Tensión en el PJ de Concordia tras una foto: fuerte repudio de militantes en redes sociales

La reunión, celebrada a puertas cerradas, incluyó a referentes gremiales, territoriales y concejales, y buscó mostrar una señal de reactivación política del PJ en la ciudad. Sin embargo, en paralelo a la foto difundida, se desató una ola de críticas en redes sociales, con mensajes que cuestionan duramente la legitimidad de los dirigentes presentes, su representatividad y el rumbo del espacio peronista.

Uno de los posteos más compartidos fue el de C. M. Gómez Hernández, una militante peronista que expresó su indignación con un extenso mensaje en el que remarca: “Ves la imagen y hay que hacer catarsis… Se ríen de tod@s. 18 presentes, 16 hombres y 2 mujeres. Ellos creen que aún son dueños… a puertas cerradas como siempre lo hicieron”. Gómez cuestionó especialmente la cercanía de Michel con figuras a las que responsabiliza por la derrota del peronismo en las últimas elecciones.

En ese sentido, recordó que en las elecciones generales de 2023, “el jefe de campaña fue Edgardo Kueider, hoy detenido”, y aseguró que “la estrategia fue dividir Concordia por zonas, rompiendo el tejido militante que se había armado”. Además, acusó a sectores del PJ de haber operado en contra de su propia fórmula local para garantizar cargos individuales.

En otro mensaje viralizado, S. Fleitas, integrante de la Asamblea por la Seguridad de Concordia, escribió: “La cara de la derrota y la corrupción. Urribarri sacó la foto por eso no se lo ve. Kueider no pudo llegar por un problemita legal. No tienen cara, se cagaron en los militantes y el pueblo”.

Ambos mensajes coinciden en una crítica central: la falta de renovación dentro del peronismo, la ausencia de autocrítica tras las derrotas electorales y el alejamiento de la dirigencia de las bases.

Sin lugar a dudas que la interna del peronismo concordiense vuelve a estar en el centro del debate, con miras a una renovación que muchos reclaman pero que, a juzgar por las reacciones, aún parece lejana.