Tensión en Federal: alertan por la conducta violenta de la menor acusada del crimen de Jesica Bravo

La presencia de una menor de 14 años, sindicada como la autora material del asesinato de Jesica Bravo en Concordia, ha desatado una ola de temor y reclamos en la ciudad de Federal. La adolescente se encuentra alojada en un albergue juvenil del COPNAF, pero lejos de encontrar contención, los testimonios indican que ha trasladado su perfil violento al interior de la institución.

A raíz de una nota publicada este lunes por 7Paginas, donde una madre expresaba su miedo por la seguridad de su hija internada en dicho centro, Sheila Bravo, hermana de la joven asesinada el año pasado, se comunicó con nuestra redacción para ampliar la grave situación.

«Naturalizan los golpes»

Sheila Bravo fue tajante al describir lo que llega desde el interior del dispositivo del COPNAF en Federal: «Me pedían que publique que la asesina está ahí y que está golpeando a las chicas. Tengo audios, videos y fotos que confirman todo». La joven alertó a las demás madres que tienen hijas en el hogar, señalando que las autoridades estarían minimizando las agresiones.

«Queremos alertar a todas las mamás. Si bien son golpes y en el COPNAF se normalizan, así empezó todo en Concordia hasta que le sacaron la vida a mi hermana», recordó con dolor. Según los relatos, la menor mantendría un comportamiento hostil incluso con el personal del hogar, faltando el respeto a las celadoras y agrediendo a otras internas «por el simple hecho de mirarla».

Antecedentes en Feliciano y rechazo escolar

De acuerdo a lo recabado por este medio, el traslado de la menor a Federal se produjo tras incidentes en Feliciano, donde también habría protagonizado episodios de violencia y amenazas contra otras jóvenes en espacios públicos.

La preocupación se extendió a la comunidad educativa de Federal. Trascendió que hubo intentos por inscribirla en una escuela local bajo otra identidad para evitar conflictos, pero la institución habría rechazado la matriculación al conocerse sus antecedentes y el riesgo que representaba para el resto del alumnado.

Avances en la causa judicial

En medio del conflicto por la conducta de la menor, Sheila Bravo confirmó una novedad fundamental en la causa por la muerte de Jesica: la justicia cambió la carátula de «homicidio simple» a «homicidio agravado y premeditado».

«Estamos conformes. El juez dijo que los mayores (hay cuatro detenidos) van para una perpetua. Nosotros fuimos con la verdad desde el primer momento; antes de la muerte de mi hermana ya teníamos cinco denuncias por amenazas de muerte y violencia. Esto ya estaba armado», sentenció Sheila.

Finalmente, la familia Bravo insistió en que la condición de menor de edad de la acusada no debe ser un salvoconducto para la impunidad ni para poner en riesgo a otras jóvenes. «Ser menor no la hace menos culpable. Queremos evitar que haya otra Jesica más, que la gente entienda que esto destruye familias», concluyó.