Tensión en La Bianca: alarma en la escuela Gervasio Artigas por paredes electrificadas

Una profunda situación de alerta y preocupación se vive por estas horas en el barrio La Bianca. Padres, madres y alumnos de la Escuela Secundaria Nº 2 «Gervasio Artigas» se comunicaron con la redacción de 7Paginas para visibilizar el peligro inminente al que se exponen los jóvenes los días de lluvia, debido a graves fallas edilicias que provocan la electrificación de las paredes de las aulas.

El temor se agudizó tras las precipitaciones registradas este domingo, lo que colmó la paciencia de las familias, quienes aseguran que llevan más de un mes reclamando una solución urgente sin obtener respuestas definitivas por parte de las autoridades de la dirección departamental de escuelas.

Un peligro latente: filtraciones que electrifican las aulas

De acuerdo con lo explicado por los tutores a este medio, el origen del problema se encuentra en el notable deterioro del techo del establecimiento y en un sistema de desagüe totalmente superado por el paso del tiempo.

«Al ser un edificio viejo, las canaletas de los techos han quedado chicas y se inundan por completo cada vez que llueve. El agua acumulada busca salida por los ductos de las instalaciones eléctricas, lo que termina electrificando la mampostería de algunas aulas», detalló con preocupación el padre de un alumno.

El antecedente más grave ocurrió durante una de las últimas tormentas, cuando dos estudiantes recibieron descargas eléctricas al entrar en contacto con una de las paredes húmedas. «Por fortuna no fueron descargas fuertes, pero la situación pudo haber sido fatal. ¿Qué esperan para actuar? ¿Qué pasaría si un chico queda electrocutado?», se preguntaron con indignación. A esto se suma que, según describieron, cada vez que se intenta utilizar un enchufe en el edificio, se producen cortocircuitos que dejan sin luz a los sectores afectados.

Las familias aclararon que el reclamo por el estado de la escuela arrastra varios años de expedientes cajoneados. Si bien reconocieron que hace aproximadamente un mes la Dirección Departamental de Escuelas envió personal para realizar reparaciones en el sector de los baños, criticaron que se posterguen las obras estructurales más críticas. «Arreglar los sanitarios era necesario, pero lo más urgente y lo que pone en riesgo vidas es lo que está pasando con la corriente eléctrica», fustigó una madre.

Asimismo, señalaron que la sala donde funciona la biblioteca presenta un panorama complejo: allí el piso se está levantando, inhabilitando un espacio clave de estudio y transformándolo en otro punto de riesgo para la comunidad educativa.

Ausentismo por prevención y convocatoria a asamblea frente al colegio

Ante la falta de garantías de seguridad, este lunes se registró un marcado ausentismo en las aulas, motorizado por los propios padres. «Prefiero que mi hijo sume una falta a que ponga en riesgo su vida dentro del aula», confesó una mamá a 7Paginas, reflejando el sentir de gran parte de las familias que decidieron retirar o directamente no enviar a los adolescentes al colegio.

El grupo de padres ya adelantó que profundizará las medidas de fuerza en caso de no recibir una respuesta inmediata y formal por parte de los funcionarios provinciales, pero por lo pronto se convocó a una concentración y asamblea de padres para este mediodía, a las 12:00 horas, en las puertas de la escuela.

Evaluación de medidas: En el lugar se analizarán las novedades que surjan desde la Dirección Departamental de Escuelas. De no haber un compromiso de obra inmediato, varias familias ya proponen una huelga civil, consistente en no enviar más a los alumnos a clases hasta que el edificio sea completamente seguro y esté apto para la actividad escolar.

Con datos de Grupo CAI, redacción de 7Paginas