Tensión en la Escuela Normal de Federación: un mensaje violento en las paredes movilizó a la policía

La comunidad educativa de la Escuela Normal Superior “Domingo Faustino Sarmiento” de Federación se vio sacudida este martes por un preocupante hallazgo. Una inscripción con contenido violento, detectada en una de las paredes exteriores del establecimiento, generó la intervención inmediata de la Policía de Entre Ríos y de la justicia local.

La rectora de la institución, Natalia Rodríguez, confirmó el hecho en diálogo con Radio UNO Federación tras mantener una reunión de urgencia con directivos y funcionarios de la Departamental de Escuelas. Según explicó, la alerta fue dada por un padre que visualizó el mensaje en un sector del edificio que no está a la vista de todos, lo que impide determinar con exactitud en qué horario se realizó la pintada.

Intervención policial y judicial

Dada la sensibilidad del tema y los hechos de violencia escolar que han resonado a nivel nacional, la rectora decidió no minimizar la situación. «Fuimos alertados y, de acuerdo a todo el contexto social que se está hablando, dimos aviso a las autoridades», señaló Rodríguez.

De inmediato, personal policial se hizo presente en el establecimiento para realizar las pericias correspondientes y tomar nota del escrito. Asimismo, se confirmó que la Fiscal Dra. Josefina Penon ya tomó intervención en el caso para iniciar la investigación pertinente.

«No corresponde llevar tranquilidad»

Consultada sobre el mensaje a los padres, Rodríguez mantuvo una postura firme y cauta: «Yo no quiero hablar de tranquilidad, porque esto puede ser una broma o puede ser una amenaza real. Por eso mismo llamé a la policía. Decir que llevo tranquilidad a los padres no corresponde, pero tampoco vamos a armar una psicosis».

La directiva enfatizó que, ante la ola de amenazas que se registran en distintos puntos del país, es necesario darle «la importancia del caso» y actuar con prevención.

Pedido de seguridad

Tras el incidente, la rectora se dirigió a la comisaría local para formalizar los pedidos de resguardo. «Voy a pedir presencia policial», anticipó, subrayando que en el edificio conviven los niveles primario, secundario y terciario, lo que implica una gran afluencia de personas durante todo el día.