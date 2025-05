Tensión en La Libertad Avanza de Federación: denuncias, expulsiones y un clima interno al rojo vivo

Morel, quien ha trabajado en los últimos meses como una de las referentes visibles del espacio libertario en Federación, denunció que fue borrada de todos los grupos de comunicación internos, y que la expulsión no fue comunicada de manera formal ni respaldada con documentación firmada.

En su publicación en Facebook, Morel expresó su desconcierto y descontento:

“¿Pero qué delirio…? ¿De dónde se me expulsa? ¿De qué se me acusa? En una nota que no tiene ni una sola firma de puño y letra… y con la determinación de una sola persona. No corresponde realizar semejante acción”, escribió.

Además, apuntó contra la falta de procedimiento democrático en la decisión, señalando que no se convocó a ninguna reunión con autoridades partidarias departamentales para discutir la situación.

Una de las frases más resonantes de su descargo fue:

“Yo soy como miles, una simple simpatizante de Milei que defiende y lleva sus ideas donde sea necesario para luchar y dar batalla cultural. Nadie me va a imponer que no siga militando como vengo”.

Morel también reclamó la devolución de fichas de afiliados que ella misma habría gestionado, señalando que nunca se le entregaron, y cuestionó que se haya apartado a quienes verdaderamente aportaron al crecimiento del espacio.

“Así alejan más a la gente honesta y siguen eligiendo a las malas, con todas las mañas políticas”, sentenció.

La militante consideró que la situación se originó en diferencias internas con el sector liderado por Alejandro Benítez, otra figura del espacio libertario en la ciudad, y aseguró estar siempre dispuesta al diálogo, aunque advirtió sobre los “atropellos innecesarios” que, según su visión, se están dando dentro del espacio.

Finalmente, Morel recordó que el partido aún no ha sido oficializado en la provincia y que el próximo 8 de mayo será clave para conocer el destino de La Libertad Avanza en Entre Ríos.

La situación refleja una creciente fragmentación dentro del armado libertario local, que, a pesar de ser un espacio político joven, ya enfrenta fuertes tensiones internas que podrían afectar su consolidación en el territorio.

Redacción de 7Paginas