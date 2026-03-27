Tensión en la UOEMC: afiliados intiman a la conducción por falta de transparencia e «irregularidades administrativas»

El clima interno en la Unión Obreros y Empleados Municipales de Concordia (UOEMC) ha alcanzado un punto de máxima tensión en las últimas horas, luego de saberse que el pasado miércoles 25 de marzo, un grupo de 53 afiliados presentó una intimación formal dirigida a la cúpula del sindicato, exigiendo la transparencia inmediata de la administración de los fondos gremiales.

La misiva, que cuenta con el patrocinio legal del Dr. Pérez, fundamenta el reclamo en la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. Según se desprende del documento, existe una «grave preocupación» entre los empleados municipales debido a la falta de información pública y la ausencia de controles internos, lo que los firmantes califican como potenciales irregularidades administrativas.

Los puntos del reclamo

Los afiliados denuncian que se les ha negado sistemáticamente el acceso a documentación que, por estatuto, debería ser pública para los aportantes. Entre los siete puntos principales requeridos en la intimación destacan:

Copia del Estatuto vigente.

Estados contables completos: Balances, memorias e inventarios de los últimos ejercicios.

Flujo de fondos: Detalle minucioso de ingresos y egresos con origen y destino específico.

Situación patrimonial: Información sobre activos actuales, contrataciones y pago de honorarios.

Ultimátum legal y posible intervención

La Comisión Directiva ha sido notificada con un plazo perentorio de 48 horas hábiles para poner toda la documentación a disposición de los trabajadores. El texto de la intimación es tajante: de no haber una respuesta satisfactoria, los afiliados iniciarán acciones para solicitar la intervención o fiscalización del sindicato ante las autoridades competentes.

Además, estos afiliados aseguraron avanzar por la vía judicial con acciones civiles y penales contra los miembros de la Comisión Directiva por el presunto incumplimiento de los deberes de administración.

Desgaste en la conducción

Este movimiento representa uno de los desafíos internos más fuertes para la actual gestión del gremio mayoritario de la Municipalidad de Concordia. Es la primera vez que un grupo de afiliados de la UOEMC realiza una presentación de esta magnitud, lo que evidencia un marcado desgaste en la imagen del secretario General, Maximiliano Torres, y del resto de su comisión.

Hasta el momento, las autoridades de la UOEMC han mantenido silencio y no han emitido ningún comunicado oficial respecto a esta intimación que pone en jaque la transparencia de la institución.

La Misiva grupo CAI-7Paginas