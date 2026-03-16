Tensión en una escuela de Entre Ríos: un alumno llevó un arma de fuego en su mochila

El hecho ocurrió en el Colegio San Miguel, establecimiento de carácter confesional que pertenece a la congregación de los Hermanos Maristas.

Según se informó, el arma fue descubierta por un compañero del adolescente cuando le pidió un elemento para la clase. Al abrir la mochila del estudiante, se encontró con el arma y de inmediato alertó a las autoridades del colegio.

Ante la situación, los directivos activaron el protocolo correspondiente y dieron aviso a la Policía y al Ministerio Público Fiscal para que intervengan en el caso.

De acuerdo a lo que se pudo corroborar, el arma que portaba el alumno —quien sería hijo de un integrante de la Policía de Entre Ríos— se encontraba descargada al momento de ser hallada.

En las primeras medidas intervino el fiscal Fernando Martínez, quien dispuso la participación del Ministerio Público Pupilar y del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), organismos que deberán evaluar la situación y determinar los pasos a seguir en el marco de la protección de los derechos del menor.

Una institución con historia en la ciudad

El Colegio San Miguel es administrado por los Hermanos Maristas, congregación religiosa fundada en 1817 por el sacerdote francés Marcelino Champagnat y dedicada principalmente a la educación.

Los maristas llegaron a Nogoyá en 1964, cuando comenzaron a desarrollar su tarea educativa en la ciudad.

Entre los primeros educadores que pasaron por el establecimiento se destacó el religioso Eugenio Gallinger, cuya figura volvió a ser recordada en 2023 cuando exalumnos del colegio y el municipio de Nogoyá impulsaron la instalación de un monumento en su honor.

Con información de Plaza Web

Redacción de 7Paginas