Tensión en Villaguay: se entregó el hombre que se atrincheró y amenazaba con detonar dos granadas

Un momento de extrema tensión se vivió en la localidad de Villaguay, cuando un hombre se atrincheró y amenazó con hacer estallar dos granadas que llevaba ocultas en su mochila. Ante la dramática situación, las fuerzas de seguridad locales montaron un rápido y hermético operativo para aislar la zona y proteger a los civiles.

Afortunadamente, la persona finalmente se entregó a la Policía de Entre Ríos tras un proceso de negociación en el lugar. Según precisaron las primeras informaciones compartidas por Delco Villaguay, el hombre habría desistido de su peligrosa actitud luego de dialogar durante varios minutos con los efectivos especializados que se acercaron para mediar en el conflicto.

Esta resolución pacífica permitió desactivar la amenaza explosiva sin que se registraran incidentes mayores ni personas heridas. El amplio despliegue policial en la zona había generado gran preocupación y estado de alerta entre los vecinos, quienes debieron resguardarse mientras duró la emergencia.

La Policía y la Justicia trabajan de manera conjunta para esclarecer las circunstancias exactas del hecho. El hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar los motivos que lo llevaron a tomar esta drástica decisión y confirmar si efectivamente portaba material explosivo en sus pertenencias.