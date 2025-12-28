Tensión y momentos de violencia en el sindicato de la fruta de Concordia

Según pudo saber 7Paginas, los momentos más críticos se vivieron pasadas las 10:30 horas, cuando el ex secretario general del gremio, Alcides Camejo, arribó a las inmediaciones de la sede sindical acompañado por un grupo de personas. En ese contexto, dos allegados a Camejo lograron ingresar al edificio, donde se produjo una situación de extrema tensión.

De acuerdo a la información recabada, estas dos personas habrían agredido a dos mujeres que se encontraban en el lugar, lo que derivó en su inmediata expulsión de la sede gremial. Tras el incidente, las mujeres afectadas se dirigieron a la Jefatura Departamental de Policía para radicar la denuncia formal por lo ocurrido.

Lejos de apaciguarse, el conflicto continuó durante el mediodía. Pasadas las 12 horas, la tensión seguía latente en la zona, ya que Alcides Camejo permanecía a pocos metros de la sede sindical, sobre calle Sarmiento, acompañado por algunas personas, lo que generaba preocupación y un clima de incertidumbre.

En tanto, la sede del sindicato se encuentra custodiada por una fuerte presencia policial, con el objetivo de evitar nuevos incidentes y preservar el orden público, mientras se aguardaba la evolución de los acontecimientos en un conflicto gremial que mantiene en vilo a los trabajadores de la fruta.