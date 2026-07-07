Tentativa de contrabando: la Fiscalía pidió 2 años y dos meses de prisión para Kueider y para Guinsel

En la audiencia de hoy, el fiscal Ysrael Villalba solicitó al Tribunal de Sentencia una condena de 2 años y 2 meses para ambos, procesados por tentativa de contrabando, publicó el diario Hoy de Paraguay.

En su argumentación, el representante del Ministerio Público sostuvo que durante el juicio se pudo probar que Kueider y Guinsel pretendieron introducir al país dinero en efectivo sin declarar de manera legal.

Los acusados optaron por guardar silencio y omitieron revelar la tenencia de esta importante suma de dinero cuando fueron interrogados por autoridades paraguayas en el Puente de la Amistad, aseveró el fiscal.

El juicio oral contra Edgardo Kueider y Iara Guinsel proseguirá el próximo lunes 13 de julio, a las 9:30, en el Palacio de Justicia de Asunción.

Tras el cierre de la producción de pruebas, el fiscal Ysrael Villalba presentó su alegato de clausura y solicitó la pena de 2 años y 2 meses de prisión para ambos acusados. Por su parte, los defensores Marcelo Bogado y Carlos Arévalo reclamaron la absolución al sostener que el hecho investigado no constituye un delito.

El tribunal encargado de juzgar el caso está integrado por las juezas Elsa García -quien lo preside-, Adriana Planás y el juez Matías Garcete Piris.

Kueider y Guinsel Costa llegaron al juicio con arresto domiciliario por razones de arraigo. Ambos fueron detenidos pocas horas después de ser descubiertos en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad cuando intentaban ingresar a Ciudad del Este con una mochila que contenía 211.000 dólares, 646.000 pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar.

Por ese episodio fueron acusados de contrabando en grado de tentativa. Como el delito no llegó a consumarse, la pena en expectativa se redujo de cinco años a dos años y medio de prisión. En caso de una eventual condena, el tiempo que llevan detenidos (un año y seis meses en distintas viviendas de Asunción donde cumplen arresto domiciliario) será tenido en cuenta.

Las otras causas que enfrenta Kueider

Mientras el juicio transita su tramo final, el exsenador y su pareja afrontan además otras complicaciones judiciales. La Justicia paraguaya resolvió imputarlos por presunto lavado de activos al considerar que habrían utilizado fondos ilícitos para adquirir departamentos y cocheras en Asunción. En ese expediente, los inmuebles fueron embargados.

A esa situación se sumó el rechazo, por parte de la Cámara Federal de San Martín, de un pedido de eximición de prisión presentado por Kueider. Esa decisión implica que, cuando regrese a territorio argentino, será detenido de inmediato, publicó el portal de TN.

En la Argentina, el exsenador también es investigado por presunto lavado de activos en una causa que lleva adelante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien solicitó su extradición desde Paraguay. Ese pedido ya recibió el aval de la Fiscalía paraguaya, aunque el exlegislador deberá concluir primero el proceso judicial que enfrenta en ese país.

La investigación de Arroyo Salgado no es la única abierta contra Kueider por presunto lavado de activos. Existe además un expediente paralelo en la Justicia de Entre Ríos y la definición sobre qué tribunal debe intervenir se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema.