Tercera etapa de inscripciones presenciales para la Maratón de la Mujer

Desde la organización confirmaron a 7Paginas, que quedan muy pocos lugares disponibles para alcanzar el tope de 1200 participantes que formarán parte de la tradicional prueba atlética de 5 kilómetros, que se correrá el domingo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Nueva ronda de inscripciones presenciales

Este jueves 19 y viernes 20 de febrero se desarrollará la tercera etapa de inscripciones presenciales. Las mismas se llevarán a cabo en el Centro de Información Turística (CIT), ubicado en la intersección de calles Mitre y Pellegrini, en el horario de 19 a 21 horas.

En esta instancia, el valor de la inscripción será de 30 mil pesos.

Desde la Asociación Concordiense Amigos del MTB informaron que aquellas personas que aún no hayan abonado tendrán tiempo hasta el 28 de febrero para regularizar su situación. En caso contrario, los cupos serán liberados para permitir el ingreso de otras atletas interesadas en participar.

Un clásico que convoca a cientos de mujeres

La largada y llegada de la competencia tendrá como escenario la plaza 25 de Mayo, frente al edificio de la Municipalidad de Concordia. La prueba dará inicio a las 9 de la mañana y recorrerá un circuito urbano de 5 kilómetros.

Además de la modalidad presencial, continúan habilitadas las inscripciones online a través del sitio oficial:

https://www.encarrera.com.ar/maratondelamujer/