Termas de Federación: se vendieron más de 20 mil entradas menos pese a ser uno de los destinos más elegidos de Entre Ríos

De acuerdo a los datos brindados por la Secretaría de Turismo local, durante enero se registraron picos importantes de concurrencia, especialmente los fines de semana. Sin embargo, la actividad aún no logra recuperarse a los niveles de temporadas anteriores.

Días atrás, al realizar un balance del comportamiento turístico del mes, el secretario de Turismo de Federación, Ezequiel Marozzini, expresó a un cronista de 7Paginas que la temporada “era positiva”, aunque advirtió cambios en los hábitos de los visitantes. “Notamos que desde el día jueves a domingo se incrementa la llegada de turistas, es como si se estuviera saliendo menos días de vacaciones”, señaló el funcionario.

Esta percepción coincide con lo manifestado por trabajadores de la estación de servicio ubicada en la intersección de la ruta 44 y la autovía, una de las más concurridas del litoral. Allí indicaron que el mayor movimiento vehicular se concentra los fines de semana, para luego volver a niveles normales durante la semana. Además, remarcaron que, en comparación con el verano pasado, se observa una baja considerable en el flujo de turistas, especialmente de aquellos que se trasladan hacia o desde Brasil.

Números que preocupan

El relato se respalda con cifras concretas. Según se informó a 7Paginas este martes, durante el último fin de semana se vendieron más de 6.500 entradas en el complejo termal. No obstante, el mes de enero cerró con un total de 68.559 entradas vendidas, un número que permite sostener la actividad turística en una ciudad que cuenta con casi 13 mil plazas de alojamiento, pero que resulta alarmante al compararlo con enero de 2025.

En el mismo mes del año pasado, el complejo termal había alcanzado las 80.449 entradas vendidas, lo que marca una diferencia de más de 20 mil ingresos menos en esta temporada.

Expectativas puestas en Carnaval

Ahora, las miradas del sector turístico están puestas en el fin de semana largo de Carnaval, donde ya se registran numerosas reservas. Desde el área de Turismo confían en que la ocupación sea elevada y que los números se acerquen a los registrados en el mismo período del año pasado, lo que permitiría amortiguar el impacto de un enero que dejó señales de alerta para la principal actividad económica de Federación.