Termas del Ayuí en la ruta del plan para consolidar al termalismo entrerriano como capital nacional de circuitos termales

El programa, impulsado por la Secretaría de Turismo de Entre Ríos y la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), forma parte del plan integral de innovación y fortalecimiento del termalismo entrerriano, con el objetivo de consolidar y proyectar a Entre Ríos como la Capital Nacional de los Circuitos Termales.

Un plan con mirada integral

El trabajo de campo está a cargo de la licenciada Teresita van Strate (consultoría en innovación y calidad en termalismo), la ingeniera Claudia Núñez Sánchez (sostenibilidad ambiental), y las licenciadas Eugenia Blanco y Eliana Francou (marketing y comunicación).

+En esta primera etapa, el programa incluye recorridos por los parques termales de Federación, Santa Ana, Chajarí, Concordia, Colón, San José y Villa Elisa, donde se elaborarán diagnósticos y propuestas en cada área.

Reconocimiento a las mejoras

Durante la recorrida por Termas del Ayuí, la licenciada Eugenia Blanco destacó los avances del predio:

“Había ido al complejo hace unos seis años y ahora volví. La verdad que lo vi mucho mejor, muy bien en cuanto al mantenimiento del lugar y las nuevas incorporaciones que han hecho”.

Orgullo y proyección regional

Desde Codesal remarcaron que las transformaciones en Termas del Ayuí son motivo de orgullo y consolidan el compromiso de seguir acompañando iniciativas que impulsen la innovación, la calidad y la sustentabilidad.

La corporación subrayó que el turismo termal es una de las principales fortalezas de la región y se constituye como un motor clave para el desarrollo de Salto Grande.