Termas y eventos concentraron el movimiento turístico en Entre Ríos durante el fin de semana largo

Entre Ríos se posicionó como uno de los destinos nacionales con mejor respuesta turística durante el reciente fin de semana largo conmemorativo del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Las escapadas de cercanía, la oferta termal, la naturaleza y una variada agenda de eventos impulsaron la llegada de visitantes en este octavo fin de semana largo del año, registrándose un movimiento constante en las diversas microrregiones provinciales a pesar de las contingencias climáticas.

De acuerdo con los datos oficiales, la provincia alcanzó una ocupación promedio del 51% y movilizó un estimado de 198.330 visitantes (desglosados en 117.355 turistas y 80.975 excursionistas). El impacto económico directo derivado de la actividad turística ascendió a $16.794.656.583.

Termalismo y agenda de eventos como motores de la demanda

La propuesta combinada de complejos termales y actividades culturales articuló el interés de los viajeros durante las jornadas festivas:

Eje termal: Los 14 complejos termales ubicados en las microrregiones Salto Grande, Tierra de Palmares, Caminos del Palacio, Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano y Río Nativo mantuvieron un flujo constante de ingresos. Se destacaron de manera puntual Villa Elisa, con un 86% de ocupación, y Federación, con un 65%.

Propuestas y ferias: En Paraná, la feria Paraná Lee actuó como uno de los centros de atracción; Pueblo Belgrano albergó el Festival de Carnes y la Copa Argentina de Asadores; mientras que Villaguay desarrolló una agenda deportiva y tradicionalista que incluyó la fecha del Campeonato Entrerriano de Karting, un torneo binacional de newcom y jineteadas.

Oferta complementaria: La programación se completó en múltiples municipios con visitas a bodegas, recorridos históricos, paseos gastronómicos, establecimientos rurales y jornadas de pesca deportiva.

Proyección del sector para el resto del año

Respecto al desempeño del período y las expectativas para el calendario restante, el presidente del Ente Mixto de Turismo de la Provincia de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto, valoró el rol de estas fechas para la sostenibilidad de la actividad:

«Los fines de semana largos son una herramienta que permite acompañar el sostenimiento del sector turístico durante todo el año. Este fue el octavo del calendario y todavía quedan cuatro, por lo que tenemos por delante nuevas oportunidades para generar movimiento y actividad en nuestros destinos», enfatizó el funcionario.

Con información de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas