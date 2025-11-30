Testeo gratuito en conmemoración del Día Mundial del Sida en Concordia

La actividad se realizará el 1 de diciembre en el playón del hospital, desde las 9 horas hasta las 18, y contará con el lema «Solo se necesita una gota, hazte el análisis».

Información importante

– Fecha: 1 de diciembre

– Hora: 9 a 18 horas

– Lugar: Playón del hospital «Felipe Heras»

– No se solicita ayuno previo

– Testeo rápido, gratuito y confidencial

Prenvencion y concientización

La detección temprana es clave para prevenir y tratar el VIH SIDA. No esperes más, hacete el análisis y unite a la lucha contra el Sida.

#HAZTELAPRUEBA