Domingo 30 de noviembre de 2025
Testeo gratuito en conmemoración del Día Mundial del Sida en Concordia

En el marco del Día Mundial del Sida, el Servicio de Infectología del hospital "Felipe Heras" de Concordia, en colaboración con la Cruz Roja filial Concordia y la FCVyS de la UADER, llevará a cabo una jornada de testeo rápido gratuito y confidencial.
La actividad se realizará el 1 de diciembre en el playón del hospital, desde las 9 horas hasta las 18, y contará con el lema «Solo se necesita una gota, hazte el análisis».

Información importante

– Fecha: 1 de diciembre

– Hora: 9 a 18 horas

– Lugar: Playón del hospital «Felipe Heras»

– No se solicita ayuno previo

– Testeo rápido, gratuito y confidencial

Prenvencion y concientización

La detección temprana es clave para prevenir y tratar el VIH SIDA. No esperes más, hacete el análisis y unite a la lucha contra el Sida.

