Martes 24 de febrero de 2026
Tiene fecha la apertura del período de Sesiones Ordinarias en Concordia

El próximo martes 3 de marzo quedará oficialmente inaugurado el período de Sesiones Ordinarias 2026 en la ciudad de Concordia.
Redacción 7Paginas

La apertura estará encabezada por el presidente municipal, Francisco Azcué, quien brindará su mensaje ante el cuerpo legislativo local. Lo acompañarán la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Magdalena Reta de Urquiza, junto a los concejales de los distintos bloques.

Según lo anticipado a 7Paginas, la ceremonia se desarrollará a partir de las 20 horas en el Centro de Convenciones de Concordia, donde se espera la presencia de autoridades, representantes de instituciones y vecinos de la ciudad.

Durante la apertura, el intendente realizará un balance de gestión y expondrá los principales lineamientos de trabajo previstos para el nuevo período legislativo, marcando así el inicio formal de la actividad parlamentaria del año 2026 en el ámbito local.