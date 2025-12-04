Tinte reconoció la gestión por el nuevo ecógrafo en el Hospital San José y pidió no politizar la salud pública

Cabe recordar que días atrás el concejal Agustín Sguerzo también había anunciado la llegada del equipamiento por el mismo medio, lo que generó versiones cruzadas. En ese marco, Tinte utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y destacar el esfuerzo conjunto que permitió que el nuevo ecógrafo esté próximo a incorporarse al hospital.

“Estoy muy contenta de que este ecógrafo tan necesario llegue a nuestro Hospital San José. Quiero felicitar a la Dra. Urquiza por su gestión ante el presidente de la CTM, Alejandro Daneri, quien entendió la necesidad de contar con este aparato tan importante, y también al presidente de CAFESG, Carlos Cecco, por su intervención y por la cooperación entre todas las partes para que esto sea posible”, expresó Tinte.

En el mismo sentido, la funcionaria destacó el rol que viene cumpliendo Urquiza al frente del hospital: “Sé que hay mucho por hacer, su gestión lleva apenas casi dos años, pero se nota un cambio dentro del hospital. El trabajo que se viene realizando va a mejorar cada vez más la estructura y el funcionamiento”.

Obras en marcha en salud y educación

Tinte también celebró las decisiones del gobernador de la provincia al marcar como ejes fundamentales a la educación y la salud, y valoró la gestión de CAFESG en el cumplimiento de esos pilares. En ese contexto, enumeró obras concretas que se están ejecutando en Federación.

Entre ellas, se refirió a la intervención integral de la cocina del Hospital San José, un espacio que —según señaló— nunca había recibido arreglos significativos. “Conozco esta necesidad por haber sido parte de la cooperadora. La obra consiste en ampliar la cocina a nueva, con todo el mobiliario, para contar con un lugar acorde para la preparación de alimentos de los pacientes y del personal”, explicó, remarcando que las gestiones también se realizaron en conjunto con la Dirección del Hospital.

Asimismo, destacó la construcción del comedor de la Escuela Agrotécnica, establecimiento donde se desempeñó como docente durante cuatro años. “Conozco la necesidad existente y también las intervenciones que se están realizando en otras escuelas de nuestra ciudad. Pertenecer a una gestión que tiene en cuenta la infraestructura educativa me llena de orgullo, porque es indispensable para nuestros gurises. Ya no se podía esperar más”, afirmó.

Un llamado al trabajo conjunto

Para finalizar, la delegada de CAFESG fue clara al dejar un mensaje a la dirigencia local: “No dudo de la buena intención de algunos actores políticos en cuanto a la gestión en salud, pero creo que es fundamental el trabajo coordinado y articulado con quienes están al frente del hospital para evitar la politización y la mediatización”.

Y concluyó: “Hoy deberíamos estar todos brindando una buena noticia a los federaenses. La sociedad nos demanda trabajo conjunto, compromiso y pensar siempre en la comunidad”.

Fuente: Radio UNO Federación