Viernes 3 de octubre de 2025
Tiro con arco: el chajariense Gabriel Tonina se trajo el oro para Entre Ríos

El deporte entrerriano sumó un nuevo logro en los Juegos Evita Nacionales que se disputan en Mar del Plata. El arquero Gabriel Tonina, oriundo de Chajarí, se quedó este viernes con la medalla de oro en la disciplina de tiro con arco, tras imponerse en la final frente al representante de Córdoba Elias Apella.
Redacción 7Paginas

La competencia también tuvo como protagonista a la concordiense Camila Pedemonte, quien disputó el encuentro por la medalla de bronce. Si bien cayó frente a la representante cordobesa Candela Rivett, alcanzó un meritorio cuarto puesto en el certamen individual.

En la modalidad por equipos, Entre Ríos estuvo representada por Tonina y Pedemonte, logrando el cuarto lugar en una destacada actuación que reafirma el crecimiento de la disciplina en la provincia.

El triunfo de Tonina marca un nuevo hito para el tiro con arco entrerriano y sobre todo en la region de Salto Grande, abriendo camino a futuras generaciones de jóvenes que encuentran en este deporte una oportunidad de superación y desarrollo.

Redaccion de 7Paginas