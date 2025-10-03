Tiro con arco: el chajariense Gabriel Tonina se trajo el oro para Entre Ríos

La competencia también tuvo como protagonista a la concordiense Camila Pedemonte, quien disputó el encuentro por la medalla de bronce. Si bien cayó frente a la representante cordobesa Candela Rivett, alcanzó un meritorio cuarto puesto en el certamen individual.

En la modalidad por equipos, Entre Ríos estuvo representada por Tonina y Pedemonte, logrando el cuarto lugar en una destacada actuación que reafirma el crecimiento de la disciplina en la provincia.

El triunfo de Tonina marca un nuevo hito para el tiro con arco entrerriano y sobre todo en la region de Salto Grande, abriendo camino a futuras generaciones de jóvenes que encuentran en este deporte una oportunidad de superación y desarrollo.

Redaccion de 7Paginas