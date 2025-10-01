Tiro con Arco en los juegos Evita Nacionales: Tonina de Chajari va por el oro y Pedemonte de Concordia por el bronce

Se trata de Gabriel Tonina, oriundo y representante del Tiro Federal de Chajarí, y Camila Pedemonte, de Concordia, alumna del Centro de Educación Física de Concordia, quienes representan a Entre Ríos en la disciplina.

Tonina se perfila como uno de los grandes protagonistas del certamen, ya que este viernes competirá por la medalla de oro frente a Elías Apella, de Córdoba. Por su parte, Pedemonte estuvo muy cerca de acceder a la final por el título, pero finalmente disputará la medalla de bronce ante la cordobesa Candela Rivetti.

En esta edición del torneo compiten jóvenes nacidos entre 2009 y 2011, en la categoría “arco básico o escuela”, con una distancia de tiro de 18 metros. La jornada clasificatoria, realizada este martes, se vio marcada por las dificultades que provocó el viento en Mar del Plata. Pese a ello, Tonina se ubicó en lo más alto de la tabla y Pedemonte alcanzó el 11° lugar, lo que les permitió avanzar a las rondas eliminatorias.

Además de sus logros individuales, ambos conforman la pareja mixta que representa a Entre Ríos y que este jueves competirá en la instancia por equipos. Hasta el momento ya se ubican en la sexta posición y el viernes buscarán subirse al podio en la modalidad mixta.

Con grandes expectativas, la delegación entrerriana sigue de cerca la participación de estos jóvenes arqueros que ya se ganaron un lugar entre los mejores del país.

Redacción de 7Paginas