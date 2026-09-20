Tiro deportivo y arquería: gran jornada deportiva en el Tiro Federal Argentino de Concordia

La actividad contó con la participación de deportistas locales y visitantes provenientes de Chajarí, Federación y Curuzú Cuatiá. En este marco, la institución concordiense recibió especialmente a integrantes del Tiro Federal Argentino de Curuzú Cuatiá, entre ellos su vicepresidente, quienes compartieron la jornada junto a representantes del TFAC.
En las instalaciones se desarrollaron competencias de Pistola Grueso Calibre, Pistola .22 Pequeño Calibre, Carabina Mira Abierta y Carabina Mira Óptica, con una importante cantidad de participantes en las diferentes modalidades.
De manera simultánea, en otro sector del predio, se llevó adelante un torneo de arquería, con la presencia de representantes del Club Salto Grande, Los Yaros y del Tiro Federal Argentino de Concordia.
La competencia reunió aproximadamente a 30 arqueros, muchos de ellos acompañados por sus familias, generando un importante movimiento y convirtiendo la jornada en un verdadero encuentro deportivo y familiar.
Desde el TFAC destacaron especialmente la participación de todas las instituciones y deportistas que se hicieron presentes, poniendo en valor el intercambio entre clubes de distintas localidades y el crecimiento de estas disciplinas en la región.
Los resultados
Pistola Grueso Calibre
Tomez J. — 148 puntos
Pulpo D. — 136
Tugnarelli S. — 136
Pujol C. — 102
Vidal B. — 91
Schan J. — 80
Calvo J. — 78
Almiron R. — 75
Ramos J. — 71
Rivero A. — 68
Del Lago C. — 49
Moledo F. — 3
Pistola .22 Pequeño Calibre
Tomez J. — 184 puntos
Almiron R. — 155
Monti R. — 146
Calvo J. — 131
Rosatelli M. — 131
Bidal J. — 123
Nan B. — 120
Moledo F. — 89
Schan S. — 82
Del Lago C. — 67
Romero A. — 44
Galeano P. — 34
Carabina Mira Abierta
Del Lago Claudio — 235 — TFACC
Tomez Jesús — 229 — TFAC
Bidal Belén — 227 — TFAC
Romero Aldo — 221 — TFACC
Bidal Jorge — 218 — TFAC
Valerio Julio — 216 — TFAC
Pupo Daniel — 212 — TFAC
Carabina Mira Óptica
Bidal Belén — 239 — TFAC
Pupo Daniel — 233 — TFAC
Bidal Jorge — 231 — TFAC
Tomez Jesús — 222 — TFAC
Tugnarelli Sergio — 221 — TFAC
Tolomei Carlos — 221 — Concordia
Del Lago Claudio — 215 — TFACC
Schan Sebastián — 205 — TFAC
Nan Benjamín — 186 — TFAC
Ramos José Luis — 120 — TFAC