Tiro deportivo y arquería: gran jornada deportiva en el Tiro Federal Argentino de Concordia

La actividad contó con la participación de deportistas locales y visitantes provenientes de Chajarí, Federación y Curuzú Cuatiá. En este marco, la institución concordiense recibió especialmente a integrantes del Tiro Federal Argentino de Curuzú Cuatiá, entre ellos su vicepresidente, quienes compartieron la jornada junto a representantes del TFAC.

En las instalaciones se desarrollaron competencias de Pistola Grueso Calibre, Pistola .22 Pequeño Calibre, Carabina Mira Abierta y Carabina Mira Óptica, con una importante cantidad de participantes en las diferentes modalidades.

De manera simultánea, en otro sector del predio, se llevó adelante un torneo de arquería, con la presencia de representantes del Club Salto Grande, Los Yaros y del Tiro Federal Argentino de Concordia.

La competencia reunió aproximadamente a 30 arqueros, muchos de ellos acompañados por sus familias, generando un importante movimiento y convirtiendo la jornada en un verdadero encuentro deportivo y familiar.

Desde el TFAC destacaron especialmente la participación de todas las instituciones y deportistas que se hicieron presentes, poniendo en valor el intercambio entre clubes de distintas localidades y el crecimiento de estas disciplinas en la región.

Los resultados

Pistola Grueso Calibre

Tomez J. — 148 puntos

Pulpo D. — 136

Tugnarelli S. — 136

Pujol C. — 102

Vidal B. — 91

Schan J. — 80

Calvo J. — 78

Almiron R. — 75

Ramos J. — 71

Rivero A. — 68

Del Lago C. — 49

Moledo F. — 3

Pistola .22 Pequeño Calibre

Tomez J. — 184 puntos

Almiron R. — 155

Monti R. — 146

Calvo J. — 131

Rosatelli M. — 131

Bidal J. — 123

Nan B. — 120

Moledo F. — 89

Schan S. — 82

Del Lago C. — 67

Romero A. — 44

Galeano P. — 34

Carabina Mira Abierta

Del Lago Claudio — 235 — TFACC

Tomez Jesús — 229 — TFAC

Bidal Belén — 227 — TFAC

Romero Aldo — 221 — TFACC

Bidal Jorge — 218 — TFAC

Valerio Julio — 216 — TFAC

Pupo Daniel — 212 — TFAC

Carabina Mira Óptica

Bidal Belén — 239 — TFAC

Pupo Daniel — 233 — TFAC

Bidal Jorge — 231 — TFAC

Tomez Jesús — 222 — TFAC

Tugnarelli Sergio — 221 — TFAC

Tolomei Carlos — 221 — Concordia

Del Lago Claudio — 215 — TFACC

Schan Sebastián — 205 — TFAC

Nan Benjamín — 186 — TFAC

Ramos José Luis — 120 — TFAC