Todo indica que los restos hallados en Rosario del Tala pertenecen al chofer asesinado por Laurta

El Jefe Departamental de Tala, Pedro Silva, confirmó que los restos fueron encontrados por un vecino que transitaba por la Ruta Provincial 15, en dirección a Sauce Norte, a unos 15 kilómetros de la ciudad. Según precisó el funcionario, “en principio, los restos guardan similitud con partes humanas. Se halló un cráneo incompleto, un maxilar con dentadura y otros fragmentos compatibles con un antebrazo y una mano”.

Tras la denuncia, personal policial y de Policía Científica trabajó en el lugar junto al médico forense, quien dispuso el levantamiento de los restos y su posterior traslado para análisis periciales. La Fiscalía y el Gabinete de Criminalística de la Jefatura Departamental realizaron las primeras tareas de relevamiento y preservación del área.

“Es una zona descampada, sin viviendas cercanas. Todo hace suponer que los restos fueron depositados allí”, señaló Silva. Además, aclaró que no existen pedidos de localización activos en el Departamento Tala, por lo que los indicios apuntan a que podrían pertenecer a Palacio, el remisero desaparecido tras ser asesinado por Laurta.

Los restos óseos serán remitidos al Departamento de Medicina Forense de Paraná, donde se realizarán los estudios correspondientes para confirmar si efectivamente son restos humanos y determinar la identidad de la víctima.

Mientras tanto, la Policía desplegará en las próximas horas un amplio rastrillaje en la zona junto a bomberos y personal especializado, con el fin de encontrar más elementos que permitan esclarecer el hallazgo.

Con información de Ahora