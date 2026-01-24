Todo listo para el inicio del carnaval más pasional de la Argentina

En diálogo con un cronista de 7Paginas, el presidente del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez, destacó el clima de expectativa y satisfacción con el que se llega a la primera noche del Carnaval 2026, que comenzará este sábado 24.

“Estamos ultimando detalles, más que nada detalles de color. A diferencia de otras ediciones, llegamos a esta primera noche con prácticamente todo preparado. La permanencia del Ente hizo posible que hoy estemos tranquilos, disfrutando de la previa”, señaló Sánchez el viernes por la tarde, mientras supervisaba los trabajos finales en el predio.

El titular del Ente remarcó que las tribunas están al 100% listas, al igual que las cantinas y los camarotes, y subrayó como una de las grandes novedades de esta edición la incorporación de dos carros de sonido, que ya se encuentran preparados para salir a pista. “El público no solo va a disfrutar del espectáculo, sino también de un servicio a la altura del Carnaval de Concordia”, afirmó.

En ese sentido, Sánchez explicó que el objetivo fue mejorar integralmente la experiencia del espectador: “Habrá una amplia carta gastronómica, variedad de precios, bebidas frías y sectores de atención pensados para que el público pueda satisfacer todas sus demandas. El carnaval es un conjunto de muchas cuestiones que hacen a un espectáculo de casi cinco horas”.

Consultado sobre el proceso de organización, el presidente del Ente fue autocrítico y valoró el aprendizaje de ediciones anteriores. “La primera edición fue sacarlo como se pudo, con menos de 30 días de preparación. En la segunda, que ya fue nuestra, cometimos errores y somos conscientes de eso. Ser autocríticos nos permitió corregirlos y hoy llegamos mucho mejor preparados”, sostuvo, destacando además el trabajo con los adjudicatarios de tribunas y servicios.

Horarios y orden de salida

Según lo informado a 7Paginas, la boletería abrirá a las 20:00 horas, mientras que entre las 21:00 y 21:30 está prevista la presentación de los docentes que interpretarán el tema oficial actual y el anterior del Carnaval. Luego se realizará el tradicional corte de cinta, que este año tendrá como novedad la palabra de las reinas y embajadoras del Carnaval, junto a autoridades presentes.

El desfile de comparsas comenzará alrededor de las 22:00 horas. En la primera noche abrirá Bellas Samba, seguida por Imperio, luego Ráfaga, y cerrará la jornada Emperatriz.

Con todo listo en el Atanasio Bonfiglio, Concordia se prepara para vivir una nueva edición de su fiesta más emblemática, con la expectativa de que esta propuesta renovada invite al público a disfrutar y regresar durante las próximas cinco noches de carnaval.