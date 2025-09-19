7PAGINAS

Viernes 19 de septiembre de 2025
Todo listo para la reapertura del Parque Acuático de Federación

El Parque Acuático de Federación, uno de los principales atractivos turísticos de Entre Ríos para grandes y chicos, abrirá sus puertas este sábado 20 de septiembre, marcando el inicio de una nueva temporada de verano.
Redacción 7Paginas

Según Raúl Bruno, responsable del complejo termal, se realizaron tareas de mantenimiento, limpieza y reparación durante los últimos días para que las instalaciones estén en óptimas condiciones. “Se ha trabajado en pintura, poda, limpieza general, reparación de baños y seguridad. También se realizaron ajustes en motores e instalaciones eléctricas para garantizar el correcto funcionamiento de todos los juegos”, explicó Bruno en diálogo con Radio UNO Federación.

Para la apertura, que se realizará de 11 a 17 horas, estarán habilitados la pileta de olas, los toboganes azul y amarillo y la plaza de agua para niños. Posteriormente se irán habilitando otros juegos, incluyendo el río lento, siguiendo la tradición de aprovechar el receso invernal para poner en condiciones el parque.

Bruno destacó además las expectativas positivas para la temporada, impulsadas por el turismo uruguayo, que cuenta con descuentos especiales del 50% y 30%. “Nos sorprendió que durante el pasado fin de semana ingresaran 4.000 turistas, lo que nos da la esperanza de que esta temporada será mejor que la anterior”, señaló.

Con esta reapertura, el Parque Acuático de Federación se consolida como un punto clave para el turismo familiar, ofreciendo diversión y seguridad para quienes eligen disfrutar del verano en la provincia.