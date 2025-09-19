Todo listo para la reapertura del Parque Acuático de Federación

Según Raúl Bruno, responsable del complejo termal, se realizaron tareas de mantenimiento, limpieza y reparación durante los últimos días para que las instalaciones estén en óptimas condiciones. “Se ha trabajado en pintura, poda, limpieza general, reparación de baños y seguridad. También se realizaron ajustes en motores e instalaciones eléctricas para garantizar el correcto funcionamiento de todos los juegos”, explicó Bruno en diálogo con Radio UNO Federación.

Para la apertura, que se realizará de 11 a 17 horas, estarán habilitados la pileta de olas, los toboganes azul y amarillo y la plaza de agua para niños. Posteriormente se irán habilitando otros juegos, incluyendo el río lento, siguiendo la tradición de aprovechar el receso invernal para poner en condiciones el parque.

Bruno destacó además las expectativas positivas para la temporada, impulsadas por el turismo uruguayo, que cuenta con descuentos especiales del 50% y 30%. “Nos sorprendió que durante el pasado fin de semana ingresaran 4.000 turistas, lo que nos da la esperanza de que esta temporada será mejor que la anterior”, señaló.

Con esta reapertura, el Parque Acuático de Federación se consolida como un punto clave para el turismo familiar, ofreciendo diversión y seguridad para quienes eligen disfrutar del verano en la provincia.