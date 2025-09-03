Todo listo para la vivir las 3° jornadas de comunicación social en Concordia

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, la primera jornada comenzará con el acto inaugural que se celebrará a las 18:30 hs y luego se desarrollarán dos simposios con destacados comunicadores y profesionales de Concordia y la Región.

Con la participación de la TSCS Daiana Robol y la TSCS Lucía Torres, junto al periodista cultural Carlos Rodríguez tendrá lugar el primer espacio de debate denominado “Periodismo en movimiento, nuevas voces y nuevos contextos”.

Luego a las 20:00 hs se llevará adelante el segundo simposio de la jornada “La ética periodística en tiempos y sociedades agrietadas” a cargo de la periodista y socióloga Silvina Premat y el Lic. en Cs. de la Comunicación Osvaldo Bodean.

En tanto, el día viernes 5 de septiembre a las 18:30 hs los doctores Esteban y Carlos Gómez brindarán la charla “Uso y cuidado de la voz” y a las 20:00 hs, tendrá lugar una charla-taller sobre doblaje, dictada por la Lic. en Periodismo y Locutora Nacional Celina Pérez.

El evento, organizado por docentes y alumnos de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social, fue declarado de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos; a su vez el Honorable Concejo Deliberante de Concordia aprobó la Declaración de Interés Educativo y la Dirección Departamental de Escuelas lo declaró de Interés a través de la Disposición 43/2025.

Con entrada gratuita y sin inscripción previa, las propuestas están destinadas a alumnos y egresados de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social y profesorados del IPC, alumnos y docentes de escuelas secundarias con Orientación en Comunicación y a fines, profesionales y aficionados de la comunicación y público en general.

Desde la organización destacaron el trabajo realizado por los estudiantes y docentes de la carrera para llevar adelante la propuesta y valoraron el apoyo y la colaboración de las autoridades de la Casa de Estudios, quienes confían plenamente en las iniciativas que desde las diferentes carreras se van realizando.

Para más información, los organizadores invitan a visitar las redes sociales de la Tecnicatura Superior en Comunicación @tec.comunicacion.ipc .