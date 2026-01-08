Todo listo para vivir una nueva edición de la Maratón Internacional de Reyes

Del encuentro participaron el secretario de Gobierno, Luciano Dell’Olio; la subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez; y los representantes de la Agrupación Atlética “Los Galgos”, Marcelo Flores y Víctor Cossi, quienes destacaron el trabajo conjunto realizado para la organización de uno de los eventos deportivos más importantes de la ciudad.

“Nos sentimos muy conformes con cómo se viene trabajando. En esta edición dimos un salto de calidad en la organización y pudimos hacerlo junto a Los Galgos, con toda su experiencia y el nivel que ofrecen en cada una de las carreras”, señaló Dell’Olio. Además, remarcó la activa participación que tendrán las distintas áreas de la Municipalidad de Concordia antes, durante y después de la competencia.

Por su parte, Ivana Pérez sostuvo que “esta edición será maravillosa” y subrayó el compromiso de la gestión municipal con el evento. “Sabemos que Reyes es mucho más que una competencia deportiva, es un mega evento para la ciudad”, afirmó.

A su turno, Marcelo Flores agradeció la posibilidad de llevar adelante la prueba de manera conjunta con el Municipio, destacando el acompañamiento de funcionarios y áreas municipales. “Sabemos lo que significa esta maratón para el concordiense en particular, así que esperamos que sea una gran fiesta deportiva”, expresó.

En cuanto al aspecto deportivo, se recordó que la prueba de 5,5 kilómetros tendrá su largada en la intersección de San Luis y San Lorenzo, recorriendo Avenida San Lorenzo, Urquiza, Plaza Urquiza, Plaza 25 de Mayo, 1º de Mayo, Mitre, Costanera y Lamadrid, con llegada en el Corsódromo.

La competencia principal de 10 kilómetros largará desde San Lorenzo y Sarmiento, con tramos en sentido oeste y este según el recorrido previsto. El circuito incluirá Avenida San Lorenzo, Avenida Isthilart, Urdinarrain, Boulevard de Irigoyen, Plaza España, Plaza 25 de Mayo, 1º de Mayo, Mitre, Costanera y Lamadrid, finalizando también en el Corsódromo.

Finalmente, se informó que el retiro de kits para corredores locales se realizará hasta el viernes 9 de enero, de 19.00 a 22.00 horas, en la Peatonal del Bicentenario. En tanto, los corredores no residentes podrán retirar sus kits el sábado 10 de enero, de 16.00 a 19.00 horas, en el Centro de Convenciones de Concordia.

