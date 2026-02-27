Todo un éxito: Más de 30 anteproyectos para el Parque Termal de Santa Ana

El certamen fue organizado por el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Entre Ríos y contó con el auspicio de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, desarrollándose conforme al convenio firmado el 28 de agosto de 2025 entre la Municipalidad de Santa Ana —en calidad de promotora— y la entidad profesional.

Amplia participación y equipos interdisciplinarios

Según lo establecido en las bases, los autores debían estar radicados en Entre Ríos, aunque se permitió la conformación de equipos con profesionales y referentes de distintas disciplinas y oficios.

Las arquitectas asesoras del concurso, Luz Goldman y Norma Bernardini, destacaron el nivel de convocatoria alcanzado. “La convocatoria fue buena, estamos contentos y consideramos que el municipio debe estarlo. El esfuerzo ha dado sus frutos”, expresaron.

Habitualmente, en concursos organizados por la entidad se presentan entre 12 y 14 propuestas. En esta oportunidad, el atractivo de la temática impulsó una participación mucho mayor. “Más de 30 trabajos, mayor variedad para que el jurado analice”, señalaron.

Evaluación y modalidad

El jurado se constituirá en Santa Ana el próximo 4 de marzo y contará con hasta tres días para definir el primer y segundo premio. Estará integrado por cinco miembros: dos representantes del municipio, un profesional en representación de los participantes, un referente del Colegio provincial y otro por la Federación.

Como es habitual en este tipo de concursos, los participantes se presentan bajo un nombre de fantasía. Recién una vez seleccionados los proyectos ganadores se abrirán los archivos encriptados que contienen la identidad de los autores y colaboradores.

Se trata de un concurso de ideas y anteproyectos no vinculantes, por lo que las propuestas quedarán a disposición del municipio para su eventual ejecución. Además de la documentación técnica, cada equipo debió presentar un video explicativo, que fue subido a la plataforma YouTube.

Premios y menciones

El concurso otorgará un primer premio de 34 millones de pesos y un segundo premio de 7.740.000 pesos. Asimismo, el jurado podrá conceder menciones honoríficas a aquellos trabajos que considere oportuno destacar.

Desde la organización resaltaron la importancia de este tipo de iniciativas, no solo por la visibilización de la profesión, sino también porque brindan a los promotores —en este caso el municipio— la posibilidad de acceder a una amplia diversidad de ideas para el desarrollo de un proyecto estratégico como el futuro Parque Termal, emplazado en el predio donde actualmente funciona una pileta termal.

