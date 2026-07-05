Todos contra todos en el oficialismo de Concordia: la disputa por el poder quedó al descubierto y ya se juega el armado rumbo a 2027

Aunque ningún espacio parece dispuesto a abandonar la coalición que gobierna la provincia, la disputa pasa por quién ocupará los lugares de mayor peso dentro de la estructura política que lidera el gobernador Rogelio Frigerio.

El punto de partida

Para comprender el escenario actual hay que retroceder algunas semanas. En diálogo con un cronista de 7Paginas, el intendente Francisco Azcué confirmó su intención de buscar la reelección en 2027.

Poco después, el ministro de Gobierno de Entre Ríos y principal armador político del gobernador, Manuel Troncoso, respaldó la gestión del jefe comunal, aunque dejó una definición que no pasó inadvertida.

El funcionario sostuvo que algunos dirigentes que habían sido fundamentales para construir la coalición que puso fin a cuatro décadas de gobiernos peronistas en Concordia no estaban encontrando espacios dentro de la estructura municipal.

Aquellas declaraciones coincidieron con un acto del MID, donde el espacio celebró la incorporación de Guillermo Marcone a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), en una convocatoria interpretada como una muestra de fortalecimiento y posicionamiento político para los dirigentes del MID de Concordia.

Las renuncias que aceleraron la crisis

El escenario cambió de manera abrupta con las renuncias del entonces subsecretario de Gobierno, Lucas Fuscado, y al día siguiente del secretario de Gobierno, Luciano Dell’Olio, ambos referentes del sector político encabezado por el diputado provincial Marcelo López.

La salida de esos funcionarios no quedó limitada al ámbito del Ejecutivo municipal. Sus efectos se trasladaron rápidamente al Concejo Deliberante.

El Concejo, escenario de la interna

La oposición aprovechó el momento político y promovió un pedido para que el secretario de Hacienda, Pablo Ferreyra, brindara explicaciones sobre la decisión de no renovar los contratos de más de un centenar de trabajadores municipales.

Durante aquella sesión se produjo uno de los hechos políticos más relevantes desde el inicio de la gestión de Azcué.

Si bien el bloque oficialista acompañó la iniciativa presentada por la concejal Carolina Amiano, fueron las edilas Celeste Fuscado y Eliana Lagraña quienes pidieron la palabra para fundamentar su voto favorable.

En distintos ámbitos políticos esa postura fue interpretada como una señal de las diferencias que atraviesan al radicalismo local tras la salida del sector identificado con Marcelo López.

El PRO también hizo escuchar su voz

En medio de la turbulencia interna, dirigentes del PRO consultados por 7Paginas realizaron una lectura diferente de los acontecimientos.

Según expresaron, el alejamiento del sector político de Marcelo López fortalecía la conducción del intendente, al considerar que las diferencias internas dificultaban el funcionamiento del Ejecutivo municipal.

Nuevos actores en la discusión

La semana política culminó sumando otro ingrediente cuando el presidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), Eduardo Cristina, realizó declaraciones públicas sobre la situación generada por la desvinculación de trabajadores municipales.

Su intervención fue interpretada como una nueva expresión dentro del debate político que atraviesa al oficialismo provincial en la capital nacional del Citrus. Cristina responde políticamente al secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, uno de los principales referentes del armado político de la gestión provincial.

Una disputa que mira al 2027

Más allá de las diferencias que hoy quedan expuestas, dentro de Juntos por Entre Ríos nadie plantea una ruptura del frente político. La discusión parece centrarse en el posicionamiento de cada sector con vistas a las próximas elecciones municipales y provinciales.

En ese contexto, Azcué busca consolidar su liderazgo apoyándose en la gestión y en su intención de competir por un nuevo mandato, contando con su partido propio “Vamos Concordia”

Por encima de esa puja interna aparece la figura del gobernador Rogelio Frigerio, quien mantiene el desafío de preservar la unidad de la coalición oficialista y contener a los distintos sectores que la integran, con el objetivo de llegar fortalecidos al proceso electoral de 2027.

Mientras tanto, los concordienses observan cómo la disputa por los espacios de poder comenzó mucho antes de lo previsto y ya forma parte central del escenario político local.

Redaccion de 7Paginas.