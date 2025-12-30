7PAGINAS

Martes 30 de diciembre de 2025
Todos los deportes de la Fiesta de la Playa 2026

Se confirmó la grilla de eventos deportivos que se realizarán en el marco del programa “Playa Olímpica” del Comité Olímpico Argentino gracias al trabajo en conjunto de la Subcomisiòn de Deportes de la Fiesta Nacional de la Playa y la Municipalidad de Concepción del Uruguay a través de la Dirección de Deportes. Estos eventos tendrán como sede de forma simultánea nuestra ciudad, así como también la ciudad de Rosario y Mar del Plata.
Se encuentra abierta la inscripción para participar de los diferentes eventos deportivos, cuyo cronograma es el siguiente:

10/01 Y 11/01 TORNEO DE “BEACH VOLEY DE CUARTETAS” FEMENINO Y MASCULINO Fiscaliza Agrupaciòn de Beach Voley y Dirección de Deportes –

Contacto 3442549317/454532

10/01 TORNEO DE “LUCHA DE PLAYA”

Fiscaliza Escuela de Lucha Olímpica del Club Bajada Grande – Contacto 3442641999

10/01 “REGATA DE OPTIMIST”

Fiscaliza Yacht Club Entrerriano – Contacto 3442479736

10/01 Y 11/01 TORNEO “HANDBALL DE PLAYA”

Fiscaliza Dirección de Deportes, CEF Nº 3 y F.E.H. – Contacto 3442454532/648799

10/01 “PESCA DEPORTIVA NOCTURNA”

Fiscaliza Club de Pesca “Martín Pescador” – Contacto 3442518158

11/01 TORNEO DE “TEJO POR PAREJAS”

Fiscaliza Agrupación de Tejo “El Trencito” – Contacto 3442541247

17/01 “35º SEVEN INTERNACIONAL DE LA PLAYA DE RUGBY 2026”.

Fiscaliza Club Universitario – Contacto 3442478750

17/01 Y 18/01 COMPETENCIAS DE CANOTAJE “SHORT RACE” K1 Y K2 MIXTO Coordinadora Magdalena Garro – Contacto 3442501313

17/01 “HOCKEY ARENA MIXTO” Fiscaliza Club Tomás de Rocamora – Contacto 3434733746

17/01 “REGATAS DE VELEROS”.

Fiscaliza Yacht Club Entrerriano – Contacto 3442479736

17/01 EXHIBICIÒN DE “WUSHU KUNG FU” PLAYA OLÌMPICA

Fiscaliza Federaciòn Argentina – Contacto 1133265920

18/01 DEPORTES NAÚTICOS

Coordina Asociación Uruguayense de Kitesurf y Windsurf – Contacto 3442612988

24/01 Y 25/01 TORNEO DE AJEDREZ FIESTA DE LA PLAYA

Fiscaliza Taller Municipal de Ajedrez – Contacto 3442480875

24/01 Y 25/01 TORNEO DE “FUTBOL PLAYA FEMENINO”

Fiscaliza Dirección de Deportes – Contacto 3442520210

24/01 Y 25/01 TORNEO DE “BEACH NEWCOM”

Fiscaliza Liga de Newcom CDU – Contacto 3442646837

24/01 “ENCUENTRO DE DEPORTES ADAPTADOS”

Coordina: Escuela Municipal de Deportes Adaptados – Contacto 3442453480

24/01 Y 25/01 EXHIBICIÒN DE PADEL ARENA Y DEPORTES NÁUTICOS