Todos los deportes de la Fiesta de la Playa 2026

Se encuentra abierta la inscripción para participar de los diferentes eventos deportivos, cuyo cronograma es el siguiente:
10/01 Y 11/01 TORNEO DE “BEACH VOLEY DE CUARTETAS” FEMENINO Y MASCULINO Fiscaliza Agrupaciòn de Beach Voley y Dirección de Deportes –
Contacto 3442549317/454532
10/01 TORNEO DE “LUCHA DE PLAYA”
Fiscaliza Escuela de Lucha Olímpica del Club Bajada Grande – Contacto 3442641999
10/01 “REGATA DE OPTIMIST”
Fiscaliza Yacht Club Entrerriano – Contacto 3442479736
10/01 Y 11/01 TORNEO “HANDBALL DE PLAYA”
Fiscaliza Dirección de Deportes, CEF Nº 3 y F.E.H. – Contacto 3442454532/648799
10/01 “PESCA DEPORTIVA NOCTURNA”
Fiscaliza Club de Pesca “Martín Pescador” – Contacto 3442518158
11/01 TORNEO DE “TEJO POR PAREJAS”
Fiscaliza Agrupación de Tejo “El Trencito” – Contacto 3442541247
17/01 “35º SEVEN INTERNACIONAL DE LA PLAYA DE RUGBY 2026”.
Fiscaliza Club Universitario – Contacto 3442478750
17/01 Y 18/01 COMPETENCIAS DE CANOTAJE “SHORT RACE” K1 Y K2 MIXTO Coordinadora Magdalena Garro – Contacto 3442501313
17/01 “HOCKEY ARENA MIXTO” Fiscaliza Club Tomás de Rocamora – Contacto 3434733746
17/01 “REGATAS DE VELEROS”.
Fiscaliza Yacht Club Entrerriano – Contacto 3442479736
17/01 EXHIBICIÒN DE “WUSHU KUNG FU” PLAYA OLÌMPICA
Fiscaliza Federaciòn Argentina – Contacto 1133265920
18/01 DEPORTES NAÚTICOS
Coordina Asociación Uruguayense de Kitesurf y Windsurf – Contacto 3442612988
24/01 Y 25/01 TORNEO DE AJEDREZ FIESTA DE LA PLAYA
Fiscaliza Taller Municipal de Ajedrez – Contacto 3442480875
24/01 Y 25/01 TORNEO DE “FUTBOL PLAYA FEMENINO”
Fiscaliza Dirección de Deportes – Contacto 3442520210
24/01 Y 25/01 TORNEO DE “BEACH NEWCOM”
Fiscaliza Liga de Newcom CDU – Contacto 3442646837
24/01 “ENCUENTRO DE DEPORTES ADAPTADOS”
Coordina: Escuela Municipal de Deportes Adaptados – Contacto 3442453480
24/01 Y 25/01 EXHIBICIÒN DE PADEL ARENA Y DEPORTES NÁUTICOS