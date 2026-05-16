Tolosa Paz en Federación: “Antes de hablar de candidaturas, el peronismo debe pensar qué le va a decir a la gente que hoy está angustiada”

La interna del Partido Justicialista (PJ) comienza a moverse con fuerza de cara al armado electoral del futuro, y la provincia de Entre Ríos se consolidó este viernes como uno de los epicentros del debate. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz visitó la ciudad de Federación, acompañada por el intendente anfitrión, Ricardo Bravo, quien también formó parte activa del reciente encuentro federal en Parque Norte (Buenos Aires) junto a figuras clave como Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos.

Si bien el eje formal de la visita fue la presentación de un proyecto de ley para potenciar el desarrollo de las ciudades termales, Tolosa Paz dialogó en exclusiva con un cronista de 7Páginas sobre la compleja realidad económica del país y los desafíos de reconstrucción que afronta el peronismo.

Autocrítica y el diagnóstico de la crisis actual

Al ser consultada sobre la responsabilidad del justicialismo en la actual coyuntura, la legisladora no esquivó la autocrítica: «Sin duda el justicialismo tiene mucho para mirar. Primero de los aciertos del pasado, pero también tener el oído presente en los errores. Para que hoy nos gobierne Javier Milei es porque hemos cometido errores».

Sin embargo, apuntó con dureza contra el impacto de las políticas de la actual gestión nacional en la clase media y los sectores productivos: «Hoy la gente está enojada, triste y angustiada por un gobierno que día a día va complicando la vida a la mayoría del pueblo argentino. Se destruyeron más de 290.000 puestos de empleo registrado y cerraron 22.000 pymes. Perdimos el poder adquisitivo en alquileres, combustibles, prepagas y escuelas. Esta apertura indiscriminada destruye a las empresas», sentenció.

El armado de la alternativa: «Primero las ideas, después los nombres»

Respecto a cómo se debe configurar la propuesta opositora para los próximos desafíos electorales, Tolosa Paz marcó una clara diferencia con los sectores que ya se encuentran lanzando postulaciones prematuras.

«Nosotros, con mucha humildad, queremos primero discutir las ideas. Nos unen las ideas, luego iremos a buscar quiénes de este gran espacio del peronismo federal pueden llevarlas adelante. Sin un programa de gobierno no hay posibilidad de resolver los problemas de la Argentina», afirmó a 7Páginas.

La diputada hizo mención explícita a las figuras que ya resuenan en el tablero nacional: «Hoy tenés distintos compañeros que expresan sus voluntades: Sergio Uñac lo hizo hace algunas horas, Juan Grabois, o el propio Axel Kicillof a través de las plataformas que lo impulsan. A todos les decimos que son grandes compañeros, pero antes de anteponer candidaturas pensamos en lo que hay que decirle al pueblo».

El rol de las PASO y el ejemplo de Federación

En cuanto al método para definir los liderazgos, la contadora pública e integrante del bloque de Unión por la Patria dejó en claro que no le temen a la competencia interna si no se logra un consenso programático: «Si hay síntesis de ideas, tendremos un candidato único. Si no hay síntesis de cara al pueblo, las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) son una herramienta constitucional y democrática para que el pueblo se exprese en las urnas».

Finalmente, Tolosa Paz cerró su intervención trazando un paralelo entre la resiliencia histórica de la ciudad termal y el futuro político que proyecta: «Todas nuestras opciones van a confrontar con un modelo que destruye las capacidades productivas y que no conoce a nuestras provincias. Hay mucho que aprender de Federación para el resto del país: un pueblo con la enorme generosidad de haber quedado bajo el agua para permitir el desarrollo de la energía de la Nación, y que hoy está nuevamente de pie».