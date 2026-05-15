Tolosa Paz en Federación: «Buscamos que el turismo termal sea reconocido como una industria estratégica nacional»

La ciudad de Federación, cuna del termalismo en la Mesopotamia, fue el escenario elegido este viernes por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz para dar un paso fundamental en una iniciativa legislativa que busca cambiar la matriz productiva de los destinos con aguas termales en todo el país.

Acompañada por la diputada nacional de Entre Ríos, Marianela Marclay, Tolosa Paz fue recibida por el intendente Ricardo Bravo y el secretario de Turismo, Ezequiel Marozzini. Tras una reunión de trabajo, la comitiva recorrió las 17 hectáreas del complejo termal local, donde mantuvieron un diálogo abierto con la prensa y prestadores de servicios.

Una Ley Federal para la «Industria sin chimeneas»

Durante la rueda de prensa, donde participó un cronista de 7Paginas, el intendente Ricardo Bravo destacó la importancia de la visita: «Con Victoria venimos trabajando en un proyecto de ley para ciudades turísticas termales. Su presencia hoy busca que los prestadores locales puedan hacer sugerencias para enriquecer este armado».

Por su parte, Tolosa Paz, quien es contadora pública, enfatizó que el proyecto tiene un fuerte componente técnico-económico. «La Argentina no tiene una Ley Federal de Desarrollo Termal y esto implica mejorar las condiciones de inversión. Queremos que lleguen grandes inversiones del sector privado con ventajas impositivas similares a las que hoy tienen sectores como Vaca Muerta o la minería», explicó la legisladora.

Federación como modelo a seguir

Tolosa Paz no ahorró elogios para el desarrollo federaense, al que puso como el «norte» para otros destinos emergentes como Tolhuin, en Tierra del Fuego. «Federación es una industria por excelencia en el mundo, aunque no veamos chimeneas. Es encadenamiento de valor que genera arraigo, gastronomía y trabajo registrado. Venimos a tomar esta experiencia para plasmarla en la ley», afirmó.

La diputada Marianela Marclay coincidió en la necesidad de una construcción colectiva: «Hoy estamos trabajando en un borrador. La importancia de esta ley es que sea compartida con el sector privado, el público y los municipios; que nazca de la construcción de la comunidad».

Modernización y Previaje

Durante el intercambio con los prestadores, Adriana Nagy, de la Asociación Gastronómica y Hotelera, consultó sobre beneficios concretos y la posibilidad de retomar herramientas como el programa Previaje.

Al respecto, Tolosa Paz adelantó: «La ley tiene un capítulo dedicado a la modernización y reinversión. Sabemos que el sistema hotelero necesita renovar su mobiliario y oferta para seguir siendo atractivo. Respecto a herramientas de fomento, quienes pensamos la Argentina productiva vemos al turismo como el motor de los próximos 20 años».

Críticas a la infraestructura y la situación económica

La diputada nacional también se refirió al estado de la Ruta Nacional 14, calificándola como un ejemplo de «maltrato» por la falta de mantenimiento. «Si van a seguir recaudando con el impuesto al combustible, tengan la decencia de devolvérselo al pueblo de Entre Ríos manteniendo las rutas, que es una obligación del Estado Nacional», reclamó.

Finalmente, consultada por el contexto económico actual, advirtió sobre la caída de la actividad: «Ricardo me comentaba que hay una merma del 20% en el turismo. No sirve el orden macroeconómico si no sirve para el desarrollo productivo y salarios dignos. Trabajaremos para buscar consensos en el Congreso, porque detrás de esta ley está el futuro de muchas familias entrerrianas».

Fuente y redaccion de 7Paginas