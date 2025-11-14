Torbellino y viviendas, los temas principales abordados entre el Intendente Bravo y el Secretario General de la Gobernación Mauricio Colello

En el encuentro, el Intendente retomó las gestiones tendientes a avanzar con la obra del torbellino en el Parque Acuático.

En este sentido, se evaluaron posibilidades de financiamiento para poder concretar esta obra, que tiene por objetivo seguir posicionando a Federación como líder en innovación turística.

Por otro lado, en este encuentro se abordó la posibilidad de destrabar la obra de las viviendas gestionadas ante RENABAP, cuyo destino es el traslado de los pobladores del ex emplazamiento.

Para tal fin, en primer término, se deberá dar de baja el convenio, ya que esta es la única alternativa para reformular el proyecto y buscar algún tipo de financiamiento que permita reiniciar la obra.

La prioridad de la gestión municipal es llevar adelante la opción más viable, que garantice una mejor calidad de vida para nuestros vecinos.