Torneo interno de pelota en Concordia

El evento deportivo está destinado para los pelotaris que se están iniciando en este deporte y estará a cargo del profesor y entrenador Juan Presas, reconocido jugador de larga trayectoria que actualmente enseña en el mencionado club.

En esta ocasión se invitó a participar del certamen a distintos pelotaris que se están incorporando nuevamente y la idea es darle difusión para que los chicos y jóvenes que recién empiezan a jugar vayan conociendo y se inserten en esta disciplina que tantas satisfacción les dio a lo largo de la historia.

Están todos invitados a mirar y disfrutar del torneo, jugadores, socios, ex jugadores y dirigentes de la institución de calle Alberdi 170. Será un torneo de prueba piloto, con la idea de darle continuidad e incentivar y motivar a los que recién comienzan a jugar a este deporte.Torneo Interno de pelota a paleta en el Club Vasco Argentino.

Este sábado desde las 16 horas en el Club Vasco Argentino se llevará a cabo un Torneo Interno de Pelota a Paleta, organizado por la escuelita de la institución.

El evento deportivo está destinado para los pelotaris que se están iniciando en este deporte y estará a cargo del profesor y entrenador Juan Presas, reconocido jugador de larga trayectoria que actualmente enseña en el mencionado club.

En esta ocasión se invitó a participar del certamen a distintos pelotaris que se están incorporando nuevamente y la idea es darle difusión para que los chicos y jóvenes que recién empiezan a jugar vayan conociendo y se inserten en esta disciplina que tantas satisfacción les dio a lo largo de la historia.

Están todos invitados a mirar y disfrutar del torneo, jugadores, socios, ex jugadores y dirigentes de la institución de calle Alberdi 170. Será un torneo de prueba piloto, con la idea de darle continuidad e incentivar y motivar a los que recién comienzan a jugar a este deporte

Por Edgardo Perafan