Trabajadores de Chajarí también denunciaron haber sido engañados para cosechar manzanas en Brasil

Según manifestaron familiares de los trabajadores a través de las redes sociales, los vecinos viajaron con la promesa de recibir un pago considerable por la labor, pero al llegar al lugar se encontraron con condiciones muy distintas a las que les habían ofrecido.

De acuerdo a esas publicaciones, el contacto para el viaje habría sido realizado por una mujer identificada como Claudia Rodríguez, quien habría intermediado entre los trabajadores entrerrianos y supuestos empleadores en Brasil.

Los familiares aseguran que los cosechadores fueron engañados respecto al salario que percibirían y que actualmente reciben pagos muy bajos, incluso inferiores a lo que podrían ganar realizando trabajos de cosecha en las quintas de la zona de Chajarí.

La situación generó preocupación entre los allegados de los trabajadores, quienes sostienen que el grupo se encuentra prácticamente “a la deriva” en territorio brasileño, intentando resolver su situación laboral.

Un antecedente reciente

Este episodio recuerda lo ocurrido en febrero de 2026, cuando aproximadamente 40 cosechadores de Concordia quedaron varados en la ciudad de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, tras viajar con la expectativa de trabajar en la cosecha de manzanas en Brasil.

En aquel caso, los trabajadores habían sido convocados a través de redes sociales por un supuesto empleador, pero debido a problemas de coordinación llegaron antes de tiempo y terminaron enfrentando serias dificultades, incluso con condiciones precarias de alojamiento.

Ambos casos volvieron a encender la alarma sobre las ofertas laborales difundidas por redes sociales que prometen trabajo en el exterior sin las garantías necesarias, situación que expone a trabajadores temporarios a posibles engaños o situaciones de vulnerabilidad.

