Sábado 28 de febrero de 2026
Trabajadores de la fruta acompañaron la gestión de la intervención en la entrega de kits escolares

Tal como lo informó 7Paginas, este sábado comenzó la entrega de kits de útiles escolares destinados a los hijos en edad escolar de los afiliados al Sindicato de la Fruta. La iniciativa no solo fue bien recibida por los trabajadores, sino que contó con una importante participación en la sede gremial de calle Saavedra 121.
Redacción 7Paginas

Durante la mañana, el edificio sindical volvió a mostrar un movimiento y un clima de camaradería que, según destacaron, no se veía desde hacía tiempo. La actividad marcó el regreso de un beneficio que, de acuerdo a lo expresado por el interventor Iván Amaro, llevaba varios años sin concretarse.

Amaro sostuvo que esta acción representa “una muestra de que las cosas se comenzaron a reordenar”, en referencia a la situación en la que quedó la institución tras la gestión anterior, que derivó en la intervención del gremio.

En la jornada también estuvieron presentes los referentes Antonio “Tonino” Leyes y Leandro Ragone, quienes acompañaron la actividad y celebraron la convocatoria. “Estamos contentos de volver a nuestra casa, que es esta sede gremial, pero también por la cantidad de compañeros que pasaron durante la mañana y con quienes pudimos compartir este grato momento, que además sirvió para intercambiar ideas”, expresaron.

Y acotaron: «sobre todo esto es una gran ayuda a varias familias que no pueden comprar los utiles escolares, debido a la situación económica del país», apuntaron.

Desde la intervención informaron a 7Paginas, que la entrega de útiles escolares continuará el próximo lunes, con el objetivo de garantizar que todos los afiliados puedan acceder al beneficio en el inicio del ciclo lectivo.