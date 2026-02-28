Trabajadores de la fruta acompañaron la gestión de la intervención en la entrega de kits escolares

Durante la mañana, el edificio sindical volvió a mostrar un movimiento y un clima de camaradería que, según destacaron, no se veía desde hacía tiempo. La actividad marcó el regreso de un beneficio que, de acuerdo a lo expresado por el interventor Iván Amaro, llevaba varios años sin concretarse.

Amaro sostuvo que esta acción representa “una muestra de que las cosas se comenzaron a reordenar”, en referencia a la situación en la que quedó la institución tras la gestión anterior, que derivó en la intervención del gremio.

En la jornada también estuvieron presentes los referentes Antonio “Tonino” Leyes y Leandro Ragone, quienes acompañaron la actividad y celebraron la convocatoria. “Estamos contentos de volver a nuestra casa, que es esta sede gremial, pero también por la cantidad de compañeros que pasaron durante la mañana y con quienes pudimos compartir este grato momento, que además sirvió para intercambiar ideas”, expresaron.

Y acotaron: «sobre todo esto es una gran ayuda a varias familias que no pueden comprar los utiles escolares, debido a la situación económica del país», apuntaron.

Desde la intervención informaron a 7Paginas, que la entrega de útiles escolares continuará el próximo lunes, con el objetivo de garantizar que todos los afiliados puedan acceder al beneficio en el inicio del ciclo lectivo.