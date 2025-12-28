Trabajadores de la fruta tomaron la sede del sindicato en Concordia

La medida se concretó alrededor de las 8 de la mañana y se enmarca en el conflicto institucional que atraviesa el gremio desde hace varios meses. Cabe recordar que Amaro ya había intentado asumir funciones en el lugar el pasado 3 de noviembre, pero en aquella oportunidad se encontró con la resistencia de Alcides Camejos, quien se negaba a ceder la conducción.

Tras ese episodio, el interventor había fijado una sede provisoria en un local céntrico de Concordia, a la espera de una resolución por parte de la Justicia ordinaria. Sin embargo, ante la falta de avances, los trabajadores resolvieron avanzar con la ocupación del edificio sindical, con el respaldo de la intervención dispuesta a nivel nacional.

Un cronista de 7Paginas fue el primer medio en llegar al lugar y pudo recoger testimonios de los trabajadores presentes, quienes defendieron la legitimidad de la medida. “Esta intervención que hicimos es legítima, porque aquí el único usurpador es Alcides Camejo”, expresaron, señalando que la decisión fue tomada de manera organizada y con respaldo legal.

Según indicaron, para llevar adelante la toma de la sede se tomaron todos los recaudos correspondientes, incluyendo la firma de un acta ante escribano público, con el objetivo de dejar constancia formal del procedimiento y evitar futuros cuestionamientos.

Noticia en desarrollo