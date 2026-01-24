Trabajadores de la fruta volvieron para darle orden y limpieza a la sede del sindicato

La jornada se desarrolló este viernes, cuando un grupo de trabajadores encabezados por Antonio “Tonino” Leyes y Leandro Ragone se hizo presente en el lugar para realizar tareas de limpieza. Cabe recordar que ambos fueron quienes, años atrás, denunciaron penalmente a la anterior comisión directiva, situación que derivó en la causa judicial por la cual se encuentra imputado Alcides Camejo, junto a integrantes de la comisión del sindicato, por malversación fraudulenta de fondos de la entidad.

Los trabajadores recordaron que la denuncia fue presentada en el año 2018 y que, como consecuencia de esa acción, muchos de ellos fueron expulsados del sindicato e incluso algunos perdieron su fuente laboral, denunciando en su momento un presunto complot entre la conducción sindical de entonces y determinados empresarios del sector.

Al finalizar la jornada, los trabajadores se comunicaron con la redacción de 7Paginas y enviaron un video que da cuenta del estado de abandono en el que se encontraba el edificio. “Da pena encontrar este estado cuando era un orgullo de los trabajadores de la fruta de Concordia y la región”, manifestaron.

Asimismo, hicieron un llamado a los más de 20 mil trabajadores que en su momento estuvieron afiliados al sindicato para que vuelvan a acercarse a la entidad. “Entre todos vamos a volver a hacer grande este sindicato como lo fue en otro momento”, expresaron.

Finalmente, ratificaron su respaldo a la intervención que lleva adelante la FATREFU, a través del interventor Iván Amaro. “Es muy importante que hoy nos unamos. Les pedimos que nos sigan apoyando, porque si bien la justicia es lenta, hoy se empezaron a ver los resultados de nuestras denuncias”, señalaron.