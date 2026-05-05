Trabajadores de LT 15 Radio del Litoral denuncian tres meses sin cobrar y aguinaldo impago

El silencio al aire se hace cada vez más pesado en los estudios de Radio del Litoral. La emisora emblema del Litoral, que durante años lideró la audiencia en la región, atraviesa una crisis laboral que ya acumula tres meses de salarios adeudados más el aguinaldo de diciembre sin pagar.

Según relataron trabajadores de la planta, la situación afecta por igual a locutores, operadores, técnicos y personal administrativo. El atraso se sostiene desde febrero y la falta de respuestas del grupo propietario de la emisora mantiene al equipo sin un panorama claro sobre su futuro laboral.

“El clima en la radio es de desánimo y tensión. Nadie nos dice nada, no hay fecha ni plan de pago”, expresaron fuentes del interior de la emisora. Al malestar económico se suma el desgaste físico y emocional: jornadas con estrés constante y condiciones laborales que se deterioran mes a mes.

El panorama se agrava por el estado de la infraestructura técnica. Los trabajadores señalan que salen al aire con equipos viejos, casi obsoletos, y que sostienen la programación diaria con esfuerzo propio para no dejar sin servicio a la amplia audiencia que aún los acompaña.

Una referencia en crisis

Fundada hace décadas, la AM Local 15 fue durante mucho tiempo la voz más escuchada del Litoral, referente en información, música y acompañamiento de la comunidad concordiense. Hoy, el edificio que fue símbolo de la comunicación regional refleja la precariedad que atraviesa el sector de medios en el interior del país.

Hasta el momento no hubo pronunciamiento oficial del grupo dueño de la emisora ni intervención de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos. Los empleados reclaman una respuesta urgente que garantice el pago de los haberes adeudados y condiciones mínimas para continuar con la tarea.

Mientras tanto, la radio sigue al aire. Pero detrás del micrófono, el sostén son trabajadores que ponen lo mejor de sí con sueldos que no llegan y sin certezas de cuándo llegarán.

Por Exequiel Bond