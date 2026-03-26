Trabajan en el Plan de Infraestructura y Desarrollo en Concordia con eje en el ordenamiento urbano

En ese contexto, el intendente Francisco Azcué mantuvo una reunión con representantes del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos, con el objetivo de avanzar en el desarrollo de este plan estratégico.

Del encuentro también participó el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, mientras que por la entidad profesional estuvieron presentes el presidente del Consejo Directivo Regional Noroeste, Amir Noir, y el vocal titular Juan Manuel Sagasti.

Articulación técnica y planificación

Tras la reunión, Esquibel destacó la importancia de la colaboración técnica brindada por el Colegio. “Desde el CPICER pusieron a disposición su capacidad profesional para la evaluación de datos y aportes institucionales que son muy valiosos para nosotros”, señaló.

Asimismo, remarcó que este tipo de vínculos permite fortalecer la capacidad de gestión del municipio y mejorar la ejecución de los proyectos previstos para el presente año.

El Código de Ordenamiento Urbano, eje central

Uno de los puntos centrales del encuentro fue el análisis del Código de Ordenamiento Urbano, considerado una herramienta clave para el crecimiento planificado de la ciudad.

“Se trata de un tema fundamental para acompañar el desarrollo de Concordia con criterios técnicos y una mirada a futuro”, subrayó el funcionario.

De esta manera, el municipio continúa avanzando en la planificación de obras e infraestructura, apostando a un desarrollo ordenado y sustentable de la ciudad, con el acompañamiento de instituciones especializadas.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas