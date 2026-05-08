Trabajan en la tecnificación y control sanitario del Parque Termal y Acuático de Federación

La ingeniera agroindustrial y profesora de química Mariana Volosín, encargada del monitoreo y control de calidad del sistema de cloración del complejo, explicó en esclusiva a»La Última Campana» que actualmente se trabaja en la automatización de la dosificación de cloro en distintas piscinas del parque termal y acuático.

Volosín detalló que su función comprende la recepción y control de calidad del cloro utilizado para la desinfección de las piscinas, además de la distribución y dosificación en cada sector del complejo.

“Anteriormente la dosificación se hacía de manera manual y ahora se está tecnificando mediante bombas dosificadoras para lograr una distribución mucho más eficiente”, indicó.

Según explicó, el nuevo sistema permite que el cloro ingrese junto con el agua a las piscinas, manteniendo una mejor sanidad durante toda la jornada y garantizando condiciones seguras para los visitantes.

La profesional remarcó que el control sanitario es fundamental debido a la gran cantidad de personas que utilizan diariamente las piscinas. “Mantener la sanidad significa mantener el agua desinfectada para evitar bacterias, hongos u otros agentes que puedan generar enfermedades”, sostuvo.

Uno de los sectores donde ya se implementa el sistema automatizado es la pileta de olas del parque acuático, que posee un volumen aproximado de 2 millones y medio de litros de agua.

“Hay una diferencia muy grande entre tener automatizada la dosificación y hacerlo manualmente. En sectores donde aún no está tecnificado se utiliza prácticamente el doble de cloro”, explicó Volosín, quien destacó que el nuevo sistema no sólo mejora la calidad del agua, sino que también genera un importante ahorro de insumos.

La meta planteada para este 2026 es lograr la automatización del sector recreativo del parque termal y del parque acuático, incluyendo algunas piscinas del sector pasivo.

Además del sistema de cloración, también se realizan controles permanentes sobre el funcionamiento del pozo termal, incluyendo presión, caudal, temperatura y limpieza del desarenador.

En ese sentido, Volosín explicó que Federación forma parte de un programa nacional de monitoreo de aguas subterráneas, mediante el cual se instalaron instrumentos que permiten registrar automáticamente datos técnicos del pozo termal.

“Los datos de presión, caudal y temperatura quedan registrados en una base de datos nacional de Recursos Hídricos y nosotros podemos monitorearlos permanentemente”, señaló.

Asimismo, confirmó que el pozo termal ha registrado variaciones de caudal y presión a lo largo de los años, motivo por el cual continúan los estudios técnicos y geológicos para evaluar futuras necesidades de infraestructura.

La especialista también destacó que se realizan controles periódicos de calidad del cloro mediante análisis efectuados por la Facultad de Ciencias de la Alimentación de Concordia.

Actualmente, el complejo cuenta con nuevos tanques de almacenamiento de 10 mil litros que permiten mantener stock permanente de cloro y evitar faltantes.

Finalmente, Volosín sostuvo que el objetivo principal es garantizar el correcto funcionamiento del parque y continuar incorporando mejoras tecnológicas. “Se está trabajando para que todo funcione de la mejor manera posible y seguir mejorando los sistemas”, concluyó.

Fuente y Redacción- La Última Campana