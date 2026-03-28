«Trabajar sin comer»: la cruda realidad de los cosecheros de la fruta que impulsó la creación de una agrupación

La crisis económica golpea con especial dureza a uno de los eslabones más fundamentales de la economía regional: el trabajador de la fruta. Ante lo que califican como una situación de explotación, nació la agrupación «Trabajadores Unidos», un espacio que busca nuclear a los empleados del sector de Entre Ríos y Corrientes para luchar por condiciones dignas y salarios que superen la línea de indigencia.

La agrupación, encabezada por Antonio “Tonino” Leyes y Leandro Ragone, realizó este viernes una reunión en la zona oeste de Concordia, donde los testimonios de los cosecheros pintaron un panorama desolador sobre la actualidad del «frutero».

Salarios de «usura»

En diálogo con 7Paginas, Leandro Ragone fue tajante al describir los ingresos que perciben quienes hoy levantan la cosecha en las quintas. “Los compañeros nos manifiestan que su situación es prácticamente de usura. Les están pagando entre 300 y 400 mil pesos por mes. Por día, el ingreso ronda entre los 15 y 20 mil pesos; solo aquel que hace el trabajo más rápido logra ganar un poquito más, pero sigue siendo lamentable”, explicó.

Estas cifras ubican a la mayoría de los trabajadores del sector muy por debajo del costo de la canasta básica, transformando el esfuerzo físico de la cosecha en una tarea de supervivencia.

La cara más triste: el hambre en la quinta

Más allá de lo numérico, la agrupación denunció el trasfondo humano y social que atraviesa el trabajador de la zona oeste de nuestra ciudad. Según relataron los propios protagonistas en la reunión, la falta de recursos es tal que muchos deben cumplir jornadas extenuantes sin alimento previo.

“Nos contaron que muchas veces van a trabajar sin comer nada. Salen a las 7 de la mañana y regresan a las 6 de la tarde después de todo un día cosechando, para volver a sus casas apenas con dos monedas en el bolsillo”, graficó Ragone con preocupación.

Un llamado a la unidad regional

Por su parte, «Tonino» Leyes hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la organización colectiva para tener fuerza en el reclamo ante las cámaras empresariales y los organismos de control.

“Convocamos a todos los trabajadores de la fruta a que se unan a esta agrupación para seguir luchando juntos. Nuestra meta es sumar a los compañeros de toda la zona y también de la provincia de Corrientes”, anticipó Leyes, dejando en claro que el conflicto tiene una escala regional.

Con la conformación de «Trabajadores Unidos», el sector citrícola abre un nuevo punto de reclamo, impulsado por la urgencia de quienes consideran que el actual esquema de pagos y condiciones laborales ya no se puede sostener.