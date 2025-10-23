7PAGINAS

Jueves 23 de octubre de 2025
Trabajos de señalización vial en avenida Presidente Perón

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, llevó adelante una importante intervención en materia de señalización vial sobre la Avenida Presidente Perón, en Villa Adela. El objetivo de estas tareas es optimizar la circulación vehicular, reforzar la seguridad y brindar mejores condiciones tanto para conductores como para peatones.
Los trabajos incluyeron la instalación de nueva cartelería vertical, el pintado de sendas peatonales y la colocación de señales preventivas, entre ellas la de “zona escolar”, que advierte a los automovilistas sobre la cercanía de instituciones educativas y la necesidad de disminuir la velocidad.

Desde la secretaría destacaron que estas acciones forman parte de un plan integral de señalización y ordenamiento vial, con tareas en renovación y mantenimiento de la señalética existente, así como la incorporación de nuevos dispositivos.

El municipio continúa de esta manera fortaleciendo las políticas públicas orientadas a una movilidad más segura, ordenada y responsable, especialmente en puntos estratégicos de alto tránsito, donde el respeto por las normas de circulación resulta clave para cuidar la vida de todos los vecinos.

 

 