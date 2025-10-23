Trabajos de señalización vial en avenida Presidente Perón

Los trabajos incluyeron la instalación de nueva cartelería vertical, el pintado de sendas peatonales y la colocación de señales preventivas, entre ellas la de “zona escolar”, que advierte a los automovilistas sobre la cercanía de instituciones educativas y la necesidad de disminuir la velocidad.

Desde la secretaría destacaron que estas acciones forman parte de un plan integral de señalización y ordenamiento vial, con tareas en renovación y mantenimiento de la señalética existente, así como la incorporación de nuevos dispositivos.

El municipio continúa de esta manera fortaleciendo las políticas públicas orientadas a una movilidad más segura, ordenada y responsable, especialmente en puntos estratégicos de alto tránsito, donde el respeto por las normas de circulación resulta clave para cuidar la vida de todos los vecinos.