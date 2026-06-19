Tragedia de la familia Telliz-De los Santos: un informe del perito reabre el debate sobre quién invadió el carril

A más de dos años del trágico accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial 44, a la salida de Federación, que le costó la vida a los cuatro integrantes de la familia Telliz-De los Santos de Concordia, nuevas declaraciones públicas volvieron a instalar interrogantes sobre uno de los aspectos centrales de la causa: cuál de los dos vehículos involucrados invadió el carril contrario antes de la colisión fatal.

La discusión resurgió luego de que se difundiera un video correspondiente a una audiencia judicial en la que declara el perito oficial que intervino en la investigación. Según manifestó el abogado Andrés Pessolani, defensor del menor imputado en la causa, las respuestas brindadas por el especialista dejarían abierta la posibilidad de una hipótesis diferente a la sostenida inicialmente por la acusación.

Durante una entrevista brindada a FM Omega, Pessolani aseguró que existen testimonios incorporados al expediente que indicarían que el vehículo en el que viajaba la familia concordiense habría cruzado la doble línea amarilla momentos antes del impacto.

“Hay dos testigos que declararon públicamente desde el primer momento que el vehículo que salía de Federación venía invadiendo el carril. Todo eso está en el expediente y puede verse en el video”, sostuvo el abogado.

El letrado señaló además que la grabación de las declaraciones testimoniales fue una herramienta que consideró fundamental para preservar el contenido original de los testimonios y evitar interpretaciones erróneas durante el proceso judicial.

Pessolani afirmó que las conclusiones iniciales de la investigación se apoyaron principalmente en una huella detectada en el lugar del accidente y cuestionó la contundencia de esa evidencia para determinar responsabilidades. En ese sentido, invitó a la comunidad a observar el video de la audiencia pericial para sacar sus propias conclusiones.

La respuesta de la querella

Las declaraciones del defensor tuvieron rápida repercusión y motivaron la respuesta pública del abogado querellante, Ernesto Figún, representante de los familiares de las víctimas.

En diálogo con la misma emisora radial, Figún evitó pronunciarse sobre la responsabilidad de cualquiera de las partes y remarcó que todas las cuestiones técnicas y periciales deberán ser debatidas durante el juicio.

“No voy a hacer ninguna apreciación sobre la responsabilidad de uno u otro porque eso debe demostrarse en un tribunal. Tenemos que ser respetuosos y empáticos con las personas que han perdido familiares y que siguen esperando una respuesta de la Justicia”, expresó.

El abogado explicó que decidió intervenir públicamente luego de que su apellido fuera mencionado durante la entrevista de Pessolani y aclaró que su objetivo principal fue pedir prudencia para evitar que las manifestaciones públicas profundicen el dolor de quienes atraviesan la pérdida de seres queridos.

“Lo jurídico debe tratarse en el ámbito judicial. Mi preocupación es que cualquier declaración que se haga públicamente puede generar más sufrimiento en personas que todavía esperan una resolución”, agregó.

Una causa marcada por las demoras

Otro de los aspectos abordados por Figún fue la prolongada demora que registra el expediente para llegar a juicio.

El letrado calificó la situación como inusual y recordó que existen antecedentes de accidentes viales con víctimas fatales que tuvieron resoluciones judiciales mucho más rápidas en la provincia.

Según explicó, una de las dificultades radica en determinar qué juzgado tendrá finalmente competencia para realizar el debate oral, debido a que el imputado era menor de edad al momento del siniestro.

La causa pasó por distintas instancias judiciales, incluyendo planteos ante la Cámara de Apelaciones y el Superior Tribunal de Justicia, mientras continúan las definiciones sobre el magistrado que deberá intervenir.

Actualmente, el expediente se encuentra a la espera de una resolución que determine de manera definitiva dónde se realizará el juicio.

La querella pidió seis años de prisión

Durante la entrevista radial, Figún confirmó además que la querella ya solicitó una pena de seis años de prisión para el imputado, aunque aclaró que cualquier definición dependerá del desarrollo del juicio y de la valoración de las pruebas que se produzcan durante el debate.

“Nosotros tenemos una teoría del caso que será expuesta en el juicio. La defensa tendrá la posibilidad de demostrar su posición y será el tribunal quien determine finalmente las responsabilidades”, indicó.

La pregunta que aún espera respuesta

Mientras la causa continúa avanzando lentamente en los tribunales, el interrogante central sigue sin una respuesta judicial definitiva: cuál de los dos vehículos cruzó la doble línea amarilla e invadió el carril contrario.

Esa cuestión, que hoy divide las interpretaciones de las partes y alimenta el debate público, será uno de los ejes fundamentales del futuro juicio oral.

Hasta entonces, tanto la defensa como la querella coinciden en un punto: la definición final deberá surgir de las pruebas producidas en los tribunales y no de las discusiones mediáticas, en una causa que sigue conmocionando a Concordia, Federación y a toda la región por la magnitud de la tragedia que terminó con la vida de cuatro integrantes de una misma familia.

Redaccion de 7Paginas