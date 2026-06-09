Tragedia en Bahía Blanca: un reconocido abogado murió al caer al vacío en un gimnasio de una cadena que también funciona en Concordia

Una verdadera tragedia conmocionó este sábado a la ciudad bonaerense de Bahía Blanca y repercute de forma directa en las firmas comerciales de nuestra región. Un reconocido abogado de 69 años, exintegrante del directorio del Puerto local, falleció tras sufrir una violenta caída desde varios metros de altura mientras realizaba su rutina de actividad física dentro de una sede de la conocida cadena de gimnasios SportClub.

El lamentable episodio ocurrió en horas de la tarde. A pesar de la inmediata movilización de los servicios de emergencia médica y de los intensos intentos de reanimación en el lugar, la gravedad del impacto provocó el deceso de la víctima en el establecimiento deportivo.

De acuerdo con los datos preliminares recolectados por los medios locales y reproducidos por 7Paginas, el accidente se desencadenó mientras el profesional utilizaba una cinta caminadora ubicada en un sector de entrepiso del gimnasio.

En un momento determinado, a Cafasso se le cayó una botella de agua hacia un costado. Al intentar recuperarla, el hombre perdió estabilidad y se apoyó sobre una estructura que aparentaba ser una pared firme y segura. Sin embargo, la superficie era en realidad una división interna falsa construida con paneles de materiales livianos.

La estructura no resistió el peso y cedió, provocando que el deportista cayera al vacío desde una altura aproximada de cinco metros.

Roberto Cafasso era una figura de vasta trayectoria en el ámbito jurídico y empresarial del sur bonaerense. Además de desempeñarse como abogado, en el año 2019 había integrado el directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca en representación de los concesionarios y permisionarios, y en los últimos años mantenía vínculos laborales con la firma agroindustrial Bunge.

Tras constatar el fallecimiento, peritos de la Policía Científica realizaron minuciosos estudios técnicos en el gimnasio para reconstruir la secuencia de los hechos. La investigación penal quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1, bajo las directivas del fiscal Cristian Aguilar, quien busca determinar si el local comercial contaba con las habilitaciones correspondientes y si se respetaban las normativas de seguridad e infraestructura vigentes para la protección de los usuarios.

Repercusiones en Concordia: interrogantes sobre la sucursal local

La trágica noticia generó inmediata resonancia en la comunidad de Concordia. Cabe recordar que la franquicia de SportClub desembarcó hace muy poco tiempo en nuestra ciudad, abriendo las puertas de una moderna sucursal ubicada sobre la calle Urdinarrain.

A raíz de este fatal antecedente, en la opinión pública local comenzaron a plantearse serios interrogantes respecto a las condiciones de seguridad edilicia del predio local. La principal preocupación de los usuarios radica en establecer si las instalaciones de nuestra ciudad replican el mismo sistema de divisiones de construcción en seco y falsas paredes en zonas de altura que terminaron provocando el siniestro en Bahía Blanca, abriendo el debate sobre la necesidad de inspecciones preventivas rigurosas en los centros de entrenamiento de la ciudad.